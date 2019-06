De Boer: "Hij zei: 'Als ik dat geweten had, had ik je nooit aangesteld'"

Frank de Boer streek eind vorig jaar neer bij Atlanta United en na een moeizame start heeft hij the Five Stripes inmiddels aan het draaien gekregen.

Atlanta staat, met een wedstrijd minder gespeeld, zelfs nog maar twee punten achter koploper Philadelphia Union in de Eastern Conference van de Major League Soccer en de trainer is inmiddels helemaal gewend bij zijn nieuwe club.



De Boer kreeg vorig jaar, toen hij op het punt stond om bij Atlanta te tekenen, nog een aanbieding van , maar is blij dat hij toch voor het Amerikaanse avontuur heeft gekozen: "Anderlecht is een beetje het van België, er is daar altijd iets aan de hand. Dat wilde ik niet", blikt hij terug in een uitgebreid interview met Yahoo. "Het maakt mij niet uit om in de schijnwerpers in Europa te staan, maar ik wil wel ergens zijn waar ik me kan focussen op mijn werk zonder steeds om me heen te moeten kijken of iemand me probeert te ondermijnen."



De oud-verdediger kende voor zijn periode bij Atlanta twee mislukte avonturen bij Inter en . Met name aan eerstgenoemde club heeft hij slechte herinneringen: "We waren daar zoveel tijd kwijt aan de politiek, aan zaakwaarnemers. Dat nam vijftig procent van mijn tijd in beslag, terwijl het tien procent had moeten zijn. Een zaakwaarnemer vertelde mij eens: "Als ik had geweten dat je mijn speler niet in de basis zou zetten, zou ik je nooit hebben aangesteld als trainer." Zoveel invloed had hij op de keuze wie de trainer zou worden."



De keuze van De Boer viel uiteindelijk op Atlanta omdat hij zich daar wel volledig op zijn taken kon richten. De ex-trainer van nam zelfs genoegen met een flinke salarisverlaging om in de aan de slag te kunnen: "Ik denk niet meer aan mijn carrière. Ik vind het geweldig om coach te zijn en ik weet niet wat de volgende stap zal zijn. Het is mijn taak om te presteren met Atlanta, ik heb het hier naar m'n zin. Ik ben twee keer onderuitgegaan, dus ik weet hoe dat voelt. Ik wil dat het weer goed voelt, zodat ik een idee heb waar ik mee bezig ben en welke kant ik op ga. Net zoals het was bij Ajax, daarna zien we het wel. Ik maak me geen zorgen om mijn loopbaan, ik ben hier niet voor het geld. Het belangrijkste is dat ik het naar mijn zin heb."