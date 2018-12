"De Boer heeft bij Ajax de echte Ajax-filosofie teruggebracht"

Volgens zaakwaarnemer Guido Albers heeft Frank de Boer 'totaal niet getwijfeld' om bij Atlanta United aan de slag te gaan.

De Boer kon miljoenencontracten tekenen in China en het Midden-Oosten, maar hij verbond zich eind december voor vier seizoenen aan de club uit de Major League Soccer. Hij raakte onder de indruk van 'het management, de rust, de visie en de loyaliteit', zo vertelt Albers in gesprek met Voetbal International .



"Frank gaat werken voor een club die goed georganiseerd is en bezig is aan een fantastisch project", aldus de agent, die er niet bang voor is dat de 48-jarige De Boer in de vergetelheid raakt. "Er zal vanuit Nederland altijd aandacht zijn voor Frank, waar hij ook gaat werken. Hij heeft geleerd dat het internationaal alleen om winnen draait. Ik weet zeker dat er voor Frank altijd een plekje in het trainersgilde is."



"Vier jaar geleden belden clubs als Liverpool en Tottenham Hotspur. Dat is nu inderdaad wel even anders, maar Frank is gewoon een goede trainer en zal zijn plekje altijd vinden." Het blijft hoe dan ook de ambitie van De Boer om in de Duitse, Engelse of Spaanse top te werken, aldus Albers. "Natuurlijk hangt alles af van hoe hij het doet in Atlanta."



De Boer werd gauw ontslagen bij Crystal Palace en Internazionale, maar was daarvoor vier keer kampioen geworden met Ajax. Die prestaties worden nog weleens vergeten, stelt Albers. "Hoe hij is weggezet, slaat nergens op. Frank heeft bij Ajax de echte Ajax-filosofie teruggebracht." De Boer is nog altijd de enige coach die in de Eredivisie vier keer achter elkaar de competitie won.