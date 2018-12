De Boer haalt ervaren middenvelder naar Atlanta

Brek Shea is de eerste aanwinst van Frank de Boer bij Atlanta United. De 28-jarige speler komt over van Vancouver Whitecaps.

Shea was afgelopen seizoen basisspeler in Vancouver, maar toch kon hij transfervrij worden overgenomen door Atlanta United. De 34-jarige Amerikaanse international, die bij voorkeur links voorin staat, speelde eerder voor FC Dallas, Stoke City en Orlando City. Stoke verhuurde hem kort aan Barnsley en Birmingham City.



De Boer lijkt in Atlanta binnenkort Miguel Almíron kwijt te raken aan Internazionale. Zodra die transfer is afgerond, wordt Gonzalo Martínez waarschijnlijk als vervanger binnengehaald. Martínez moet ongeveer twintig miljoen euro kosten. De 25-jarige nummer 10 won onlangs de Copa Libertadores met River Plate.



Frank de Boer ondertekende een week geleden een meerjarig contract bij Atlanta United, als opvolger van Gerardo Martino. De oud-international werd met Ajax vier keer op rij kampioen, maar daarna had hij bij Internazionale en Crystal Palace geen succes. Bij beide clubs stond De Boer snel weer op straat.