'De Boer en Bosz op de radar bij zoekend Anderlecht'

Anderlecht gaat mogelijk in zee met een Nederlandse trainer. Het Nieuwsblad pakt uit met het nieuws dat Frank de Boer en Peter Bosz in beeld zijn.

De club uit Brussel nam zondagavond afscheid van tweevoudig trainer van het jaar Hein Vanhaezebrouck. "De ploeg haalt te weinig punten in de Belgische competitie en zowel in de Beker van België als in de Europa League zijn we te vroeg uitgeschakeld. We hopen dat we het tij snel kunnen laten keren", reageerde sportief directeur Michael Verschueren. "We willen Hein Vanhaezebrouck bedanken voor het harde werk voor de club."



Enzo Scifo is evenens in beeld bij Anderlecht, maar de Nederlanders genieten naar verluidt de voorkeur. De trainingen zullen voorlopig waarschijnlijk worden waargenomen door beloftencoach Jonas de Roeck en Het Nieuwsblad schrijft dat assistent Pär Zetterberg niet doorgeschoven zal worden naar de eerste post.



De 48-jarige De Boer zit sinds zijn ontslag bij Crystal Palace in september 2017 werkloos thuis en eerder stond hij voor de groep bij Internazionale en Ajax. De 55-jarige Bosz werd drie maanden na het gedwongen vertrek van De Boer ontslagen door Borussia Dortmund. Ook hij coachte Ajax en was verder de technsich eindverantwoordelijke bij clubs als Vitesse en Maccabi Tel Aviv.