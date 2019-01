De Boer doet zaken met PL-club en strikt 'technisch begaafde speler'

Frank de Boer mag Dion Pereira verwelkomen bij Atlanta United. De negentienjarige middenvelder ruilt Watford in voor een dienstverband in de MLS.

De jongeling heeft in totaal tien jaar bij the Hornets gespeeld en was een vaste kracht in de Onder-23 van Watford de afgelopen drie jaar en maakte in 49 optredens 14 doelpunten. Het talent werd in 2017 benoemd tot Watford's Jonge Speler van het Seizoen en maakte afgelopen mei zijn debuut in de hoofdmacht, toen hij in het veld kwam tijdens een duel met Leicester City. Pereira kwam twee weken later ook even in actie tegen Manchester City.



"We zijn verheugd dat we Dion kunnen verwelkomen bij de club", zo laat technisch directeur en vicepresident Carlos Bocanegra weten via de officiële kanalen van Atlanta United. "We identificeren hem als een jonge, technisch begaafde speler die, zo geloven wij, zich goed gaat aanpassen aan Atlanta United en de MLS."



Eerder op de dinsdag werd al bekend dat De Boer videospecialist Erwin Koenis weghaalt bij FC Utrecht. "Erwin gaf aan voor deze kans en dit avontuur te willen gaan. Wij zijn met Atlanta United een passende compensatie overeengekomen en willen Erwin bedanken voor zijn inzet voor FC Utrecht en wensen hem veel succes in de Verenigde Staten", zo liet laat directeur voetbalzaken Jordy Zuidam namens de Nederlandse ploeg weten.