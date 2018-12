De Boer dicht bij akkoord: "Ik hoop dat er snel duidelijkheid komt"

Frank de Boer gaat op korte termijn mogelijk weer aan de slag als trainer in het buitenland.

In gesprek met De Telegraaf laat de clubloze coach weten dat hij voor Kerstmis op duidelijkheid hoopt. De ex-trainer van onder meer Ajax en Internazionale bevestigt dat het om een buitenlandse club gaat en hij hoopt zo snel mogelijk duidelijkheid te geven.

"Er speelt wel iets. Ik kan er weinig over zeggen, maar we zitten vrij dicht bij een oplossing", aldus De Boer. "Dus laten we hopen dat ik het snel duidelijk kan maken. Ik kan niet zeggen waar, dan gaan mensen weer gissen. Ik hoop dat er snel duidelijkheid komt. Ik hoop voor de kerst, dat zou het mooiste zijn." Hij gaat bij zijn eerstvolgende club in ieder geval niet samenwerken met zijn broer Ronald de Boer. "Dat is misschien iets voor in de toekomst."



De 48-jarige De Boer was vrijdag op bezoek bij het radioprogramma Evers Staat Op en daar liet hij weten dat hij niet aan de slag gaat bij RSC Anderlecht. "Daar kan een streep door", zei hij. Eerder meldde Het Nieuwsblad nog dat De Boer bijna trainer van Anderlecht was geworden. Beide partijen zouden het al eens geweest zijn, maar op het laatste moment zou De Boer zijn afgehaakt.