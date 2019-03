De Boer: "De fans zijn een beetje verwend geraakt door vorig seizoen"

Het avontuur van Frank de Boer in de Verenigde Staten verloopt voorlopig moeizaam.

Atlanta United bleef zondag in zijn tweede competitiewedstrijd van het seizoen steken op een gelijkspel tegen nieuwkomer Cincinnati: 1-1. Na afloop van dat duel geeft De Boer te kennen dat de verwachtingen bij de fans misschien iets te hoog zijn.

"Ik denk dat het niet eerlijk is dat de fans de spelers uitfloten, omdat ze hard gewerkt hebben. Het is niet zo dat de spelers niet honderd procent gegeven hebben. Cincinnati kreeg zijn eerste kans in de 85e minuut en het is vervelend dat we op die manier een doelpunt tegen krijgen. Verdedigend stonden we verder goed, dus het is niet eerlijk ten opzichte van het team", zo tekenen Dirty South Soccer en Voetbal International op uit de mond van De Boer. "De fans zijn een beetje verwend geraakt door de resultaten van vorig seizoen."



"De verwachtingen zijn hooggespannen en dat is normaal. Maar iedereen heeft gezien wat er vorig seizoen met Toronto gebeurde toen ze in de Champions League gingen spelen", zo doelt de oefenmeester op de vorige kampioen van de Major League Soccer (MLS). Atlanta United bereikte als kampioen van de MLS de kwartfinale van de CONCACAF Champions League, ten koste van Herediano. De heenwedstrijd bij de laatste acht van het toernooi tegen het Mexicaanse Monterrey ging met 3-0 verloren.



"We moeten nu iedere drie dagen een wedstrijd spelen, terwijl we dat niet gewend waren. In zeventien dagen spelen we vijf wedstrijden, dat is best veel. Daarnaast treffen met Monterrey ook een erg goed team, niet een tegenstander die je zomaar even verslaat", concludeert De Boer. Hij overweegt om concessies te doen aan zijn speelstijl, maar erkent ook dat het even duurt voordat hij Atlanta United naar zijn hand kan zetten.



"Vorig seizoen wonnen we vaak wedstrijden in de tegenaanval. Het was niet zo dat we alle wedstrijden domineerden. Vaak schakelden we snel om en kwam de bal uiteindelijk bij Miguel Almirón", refereert De Boer aan de Paraguayaanse middenvelder, die in januari aan Newcastle United werd verkocht. "We zijn nu de ploeg waarop gejaagd wordt en wij proberen iedere wedstrijd het spel te maken."