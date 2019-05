De Boer: "Dan wordt hij daarna verkocht, dat is het niet waard voor Ajax"

Martin Ödegaard wordt al geruime tijd in verband gebracht met een overstap naar Ajax, maar het is de vraag wat er voor de Amsterdammers mogelijk is.

Ödegaard liet dinsdagavond tegen nogmaals zien waarom velen in hem de ideale opvolger van Hakim Ziyech zien. Ronald de Boer is er eveneens van overtuigd dat de spelmaker van goed tot zijn recht zou komen in Amsterdam.



"Als je vanavond kijkt, is dat een abc'tje. Bij gaat hij niet spelen, dus wat is zijn volgende stap? Hij en moeten dat wel willen. Ik weet niet wat er voor een prijskaartje aan hangt", analyseert de oud-middenvelder bij FOX Sports. Real Madrid verhuurde Ödegaard eerder al aan sc en hij is nu ook op tijdelijke basis actief in Arnhem.



In de afgelopen weken werd er eveneens over een mogelijke huurdeal voor Ajax gerept, maar De Boer denkt niet dat dit de best mogelijke constructie is voor de Nederlands landskampioen: "Als je hem huurt en hij het heel goed doet bij Ajax, dan wordt hij daarna verkocht aan een club als . Ik denk niet dat dat het waard is."



Hedwiges Maduro denkt op zijn beurt dat Ödegaard beter in LaLiga kan gaan spelen als hij nog wil slagen bij de Koninklijke: "Dan zien de mensen in Spanje of hij het Spaanse niveau aan kan. De mensen bij Real Madrid nemen de niet echt serieus. Die kijken alleen de -wedstrijden."