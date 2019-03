De Boer: "Daaruit bleek dat ze hun ogen hebben uitgekeken tegen Ajax"

Ronald de Boer verwacht niet dat Ajax dinsdagavond gaat stunten in de Champions League door Real Madrid uit te schakelen.

De Amsterdammers moeten in Madrid een 1-2 thuisnederlaag wegpoetsen en De Boer denkt niet dat dat lukt. "Ik hou het op 2-2", zegt hij in gesprek met NUsport .



"Ik denk dat Ajax zich zodanig weert dat Real aan het wankelen wordt gebracht, maar dat het nét te veel gevraagd is om met twee doelpunten verschil te winnen", vervolgt hij. De Boer verwacht dat Ajax op een gegeven moment ruimte moet weggeven. Hij denkt wel dat Ajax met opgeheven hoofd het miljardenbal gaat verlaten. "Iedereen zal praten over een heerlijke wedstrijd, fantastische talenten en een geweldig Ajax."



De Boer denkt dat Real optimaal gemotiveerd is nu men zowel de landstitel als de Spaanse beker kan vergeten na nederlagen tegen Barcelona. "Maar als er een moment is om Real te verslaan, is het nu. De ploeg is gehavend, dus dan moet je proberen ze af te maken", aldus De Boer, die niet denkt dat de Koninklijke de formatie van Ten Hag zal onderschatten.



Ajax heeft namelijk indruk gemaakt bij het eerste onderlinge duel, zo zegt de voetbalanalist. "Ik heb twee interviews gegeven en daaruit bleek dat ze hun ogen hebben uitgekeken, zeker tijdens de eerste helft. Ajax speelde in de stijl en filosofie waar het net als Barcelona beroemd om is. Er is zeker respect. De mensen zijn er nog niet zo zeker van dat Real het gaat redden.”"