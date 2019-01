De Boer: "Als ze een toegevoegde waarde hebben, zal ik het zeker niet nalaten"

Frank de Boer is dit kalenderjaar begonnen aan zijn klus als hoofdtrainer van Atlanta United.

De 48-jarige trainer geeft in gesprek met De Telegraaf aan dat hij geen moment heeft getwijfeld toen de Amerikaanse topclub zich voor hem meldde. De voormalig trainer van Ajax, Internazionale en Crystal Palace wordt op 14 januari officieel gepresenteerd bij zijn nieuwe club en laat weten dat hij 'heel veel zin' heeft in zijn nieuwe uitdaging. "Het is tijd om weer aan de slag te gaan", aldus De Boer.

De Boer beaamt dat er de afgelopen periode belangstelling voor hem was vanuit het Midden-Oosten en Azië. Op het laatste moment kon hij ook naar Anderlecht. "Maar ik had mijn keuze al gemaakt, wilde naar Atlanta", vertelt de coach, die het gevoel heeft dat er voor hem iets moois staat te gebeuren in de Major League Soccer. "De club is de afgelopen twee seizoenen kampioen geworden en die basis wil ik uitbreiden. De MLS is upcoming en Atlanta United is daar een schitterend voorbeeld van. Zo geeft deze club vijftien miljoen dollar uit voor grote talenten, die ik mag door ontwikkelen en klaarstomen voor bijvoorbeeld de Premier League. Ik denk dat veel Amerikaanse clubs dit voorbeeld gaan volgen."



De Boer werd door zijn zaakwaarnemer Guido Albers op de hoogte gebracht over de interesse van Atlanta United. "Ik was direct enthousiast. Earnest Stewart (voormalig AZ-directeur, red.) zei ook dat de toekomst van het Amerikaanse voetbal er veelbelovend uitziet. Maar eigenlijk wist ik er al best veel vanaf. Mede doordat ik de MLS door de komst van Zlatan en Wayne Rooney steeds meer ben gaan volgen." De Boer voerde gesprekken met Darren Eales en Carlos Bocanegra van Atlanta United in Londen en Atlanta. Door het 'uitstekende verhaal' en een 'indrukwekkende powerpointpresentatie' raakte de trainer overtuigd om voor vier jaar in zee te gaan met zijn nieuwe werkgever.



Zijn vaste assistent Orlando Trustfull is door De Boer meegenomen naar Atlanta United. "Ondanks de decepties bij Crystal Palace en Inter heb ik heel goed met hem samengewerkt. Hij heeft net als alle anderen altijd tweehonderd procent inzet getoond", aldus De Boer, die de komst van Nederlandse spelers naar Atlanta United niet wil uitsluiten. "Als ze een toegevoegde waarde hebben, zal ik het zeker niet nalaten. Maar makkelijk is het door de salary cap en het maximum van acht buitenlanders niet. Nederlanders die ook een Amerikaans paspoort hebben zijn heel interessant."