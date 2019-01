De Boer adviseert De Jong: "Frank en ik hebben het zelf ervaren"

Ronald de Boer is 'blij verrast door de transfer van Frenkie de Jong naar Barcelona. Lange tijd leek het talent naar Paris Saint-Germain te gaan.

De Boer denkt dat De Jong goed bij de Catalaanse grootmacht past. "Als ik hem een richting in zou duwen dan zou het eerder Barcelona of Manchester City zijn. Dat zijn ploegen met het DNA waar Ajax voor staat. City natuurlijk door de ideeën van Pep Guardiola en Barcelona is half Nederlands natuurlijk, gemaakt door Johan Cruijff en Rinus Michels", aldus De Boer woensdagavond bij FOX Sports. "Ze voetballen nog steeds in de geest van Cruijff. Dus ik denk dat hij daar geweldig bij past. Bij PSG lopen geweldenaren rond, maar bij Barcelona loopt de allerbeste rond. Natuurlijk moet hij nog heel veel leren, maar ik denk dat het een juiste stap is."



De Jong heeft in een reactie laten weten dat hem een goed perspectief op een basisplaats is geschetst. De Boer verwacht dat de Oranje-international wel aan zijn minuten gaat komen. "Ik denk dat hem in de toekomst in de rol van Busquets zien", aldus de oud-speler. "Hij wordt ouder, dus daar moet je op tijd op reageren met een opvolger. Die hebben ze niet in huis en met De Jong denken ze een type te hebben die dat kan invullen. Komend jaar wordt een soort leerjaar voor hem. Maar je kan het nooit zeggen. Misschien speelt hij de sterren van de hemel en speelt hij zich direct in de basis, maar normaal gesproken denk ik dat je veel kan leren van Busquets."



De Boer maakte in 1999 zelf de overstap van Ajax naar Barcelona en weet nog als de dag van gisteren dat er destijds veel op hem af kwam. "Het is alweer een tijdje geleden, maar het staat me nog wel goed bij. Het zijn hectische tijden, je wordt geleefd. Zeker als je straks in de zomer écht die stap gaat maken, dan komt alles over je heen", aldus De Boer, die een tip heeft voor De Jong. "Frank en ik hebben het ervaren. Vriendjes komen langs, die willen alle wedstrijden komen kijken. Maar hij moet een ding onthouden: hij is gehaald om daar te presteren. Laat alles lekker door iemand anders regelen. Zorg jij maar dat je de sterren van de hemel speelt in de komende jaren, want het voetballeven is kort. Ga daarna lekker genieten van alles wat je met je vrienden kan doen."



Ajax verdient met de transfer maximaal 86 miljoen euro. De Amsterdammers kunnen komende zomer op nog meer verdiensten rekenen, want ook Matthijs de Ligt staat in de belangstelling van verschillende Europese topclubs. "En je hebt natuurlijk Ziyech, die wil ook graag zijn transfer maken. André Onana is een van de beste keepers ter wereld. Daar zullen ook genoeg clubs voor aan de bel trekken. En Nicolás Tagliafico, aanvoerder van Argentinië, dat soort jongens zijn broodvoetballers en willen ook een stap hogerop maken. Ik denk dat het einde nog niet in zicht is. Er is werk aan de winkel voor Marc Overmars", aldus De Boer.