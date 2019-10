De beste doelpuntenmaker ooit? Wat Ronaldo echt nodig heeft om Pelé in te halen

Zijn zaakwaarnemer Jorge Mendes beweerde dat hij nog 68 keer moest scoren om het record van O Rei over te nemen, maar het ligt iets complexer.

De Portugese zaakwaarnemer Jorge Mendes is zelden verlegen als het gaat om het prijzen van de prestaties van zijn grootste cliënten. Het maakt natuurlijk deel uit van het werk en een van de redenen dat sterren als Cristiano Ronaldo hun vertrouwen blijven stellen in de sluwe zakenman om voor hun zaken te zorgen.

Vorige week deed Mendes echter een tamelijk verrassende bewering die onmiddelijk tot een wijdverbreid debat leidde. De kern was dat Ronaldo, na gescoord te hebben voor de nationale ploeg van Portugal, het doelpuntenrecord van meest gemaakte treffers in het professionele voetbal van Pelé in het vizier had.

"Zijn cijfers liegen niet en laten op de overweldigende manier zien waarop Cristiano Ronaldo records verbrijzeld, wat hem tot de categorie van de beste spelers in de geschiedenis van het voetbal maakt. Het grote verschil in vergelijking met de tweede beste is alles wat hij heeft gepresteerd met de verschillende clubs waar hij speelde, hetzij in Engeland, Spanje of nu in Italië en ook met het Portugese nationale team", stelde Mendes in gesprek met Tuttosport .

"Het feit is dat Portugal met Cristiano Ronaldo al in drie finales heeft gespeeld en er twee heeft gewonnen."

"Cristiano heeft de opmerkelijke mijlpaal van 700 doelpunten bereikt, maar ik twijfel er niet aan dat hij Pelé zal overtreffen als de beste doelpuntemaker in de voetbalgeschiedenis en hij zal het doen met ."

"68 doelpunten zijn ten slotte niet veel voor deze buitengewone Cristiano Ronaldo, toch? Het is ook omdat ik ervan overtuigd ben dat het beste bij hem nog moet komen."

Ronaldo staat na zijn treffer van zaterdag tegen inmiddels op 701 doelpunten, maar er is nog het nodige nodig zodat hij in de laatste jaren van zijn carrière de Braziliaanse legende zal overtreffen.

Pelé heeft tijdens zijn loopbaan niet minder dan 767 officiële doelpunten gemaakt, tijdens zijn tijd bij , New York Cosmos en het nationale team van Brazilië. Als de talloze vriendschappelijke wedstrijden en verschillende andere wedstrijden die O Rei gedurende de twee decennia die hij speelde ook worden meegenomen, dat komt het aantal doelpunten op 1281, een cijfer dat realistisch gezien nooit door een moderne voetballer zal worden bereikt.

De geldigheid van Pelé's buitensportige statitieken bijna zestig jaar later is natuurlijk van tijd tot tijd in twijfel getrokken. De nummer 10 was het slachtoffer van zijn eigen succes, waar hij niet tevreden was dat zijn onofficiële doelpunten niet werden meegenomen in de statistieken. Zijn ploeg Santos reisde de hele wereld over om te spelen tegen clubs die wanhopen een glimp van de ster wilden zien, ongeacht de kosten, wat ten koste ging van Pelé. De twijfelaars wijzen er ook op dat hij nooit in Europa heeft gespeeld. Hij maakte zijn doelpunten onder andere in de zogenaamd zwakkere wedstrijden in het staatskampioenschap van São Paulo.

Een woedende fan van , boos op Pelé's kritiek op Lionel Messi, ging zelfs zo ver om de 'zwakke' tegenstand waarmee de legende geconfronteerd werd op Twitter te beschrijven als: "Pelé, de grootste fraudeur in de voetbalgeschiedenis." De tweets, inmiddels verwijderd, gingen viraal.

Het Paulista-kampioenschap heeft inderdaad een gevarieerd niveau, een mix van de zwaargewichten van São Paulo en regionale amateurclubs. Maar in Santos, São Paulo en Corinthians zijn er ook drie clubs die het WK voor clubs hebben gewonnen, evenveel als in Spanje en Italië en meer dan Engeland.

Van Pelé tot Neymar, Socrates tot Careca, Rai en Gabriel Jesus, het regionale kampioenschap heeft menig Braziliaanse ster geholopen om hun professionele carrière te beginnen op weg naar het sterrendom. De doelpunten vloeiden misschien rijkelijk, maar, met de aanwezigheid van zoveel talenten in de staat São Paulo, waren de tien titels die Pelé won met Santos waren een unieke, briljante prestatie.

Als men graag over concurrentieniveaus wil praten, is het ook de moeite waard om de respectievelijke records van Pelé en Ronaldo op internationaal niveau te bekijken. De Portugees heeft 95 keer gescoord voor zijn land, meer dan elke andere speler die momenteel actief is en meer dan Pelé's 77 treffers, maar gekeken naar de tegenstanders heeft hij dezelfde kritiek gekregen die O Rei ook kreeg.

Ronaldo scoorde er vijf tegen Andorra; nog eens vijf tegen Armenië en Letland, vier tegen Luxemburg, Litouwen, Hongarije, de Faeroër en Estland, landen die allemaal zelfs niet worden beschouwd als zelfs de middenmoot van het internationale voetbal. Slechts 4 van de 95 doelpunten van Ronaldo maakte hij tegen een vorige WK-winnaar en hij scoorde geen enkele keer in de knock-outfase van dat toernooi.

Pelé maakt ook doelpunten op vier verschillende WK's maar hij kan ook wijzen op treffers in finales en drie winnaarsmedailles. Terwijl Ronaldo ten volle heeft geprofiteerd van het scheve karakter van de UEFA-kwalificatiewedstrijden om zijn eigen cijfers te verbeteren, waren de treffers van de Braziliaan overweldigend tegen tegenstanders van het hoogste niveau: zes doelpunten tegen Argentinië en doelpunten tegen Frankrijk, West-Duitsland, Italië, Engeland en het Portugal van Eusébio.

Pelé speelde in een tijdperk van vaak bloedstollend fysiek geweld. Het is eerlijk om te zeggen dat, terwijl Ronaldo schittert in een tijd waarin doelpunten nogal schaarser zijn dan in de jaren zestig en zeventig omdat voetbal een meer gesloten sport is geworden, de nummer 7 van Juventus nog nooit een wrede tackle heeft moeten incasseren zoals Pelé tegen Bulgarije en Portugal waarmee het WK 1966 voor hem vroegtijdig ten einde kwam.

Uiteindelijk, zoals men hopelijk zal hebben gezien om de hierboven aangehaalde redenen, zijn dergelijke vergelijkingen tussen generaties uiterst moeilijk om harde conclusies te trekken. Ronaldo zal de boeken in gaan als een van de grootste spelers aller tijden en zeker als een legendarische doelpuntenmaker, ongeacht of hij de 67 doelpunten weer te maken die hij nodig heeft om de Braziliaanse legende in te halen. Hoeveel doelpunten hij uiteindelijk ook heeft gemaakt tegen de tijd dat hij zijn carrière beëindigd, hij is voorbestemd om Pelé te vergezellen bij de legendes in het voetbal.