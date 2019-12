"De beste competitie ter wereld, Koeman zal me wel in de gaten houden"

Anwar El Ghazi beleeft bij Aston Villa een van de betere periodes uit zijn loopbaan.

De vleugelaanvaller heeft echter uit mindere tijden gekend. El Ghazi verruilde in januari 2017 voor OSC, maar het avontuur in de bracht El Ghazi niet wat hij er van had verwacht. De overgang naar Engeland heeft wonderen gedaan, zeker ook met het oog op een eventuele terugkeer in Oranje.

El Ghazi kijkt met het Algemeen Dagblad terug op zijn vertrek uit Lille in 2018, slechts anderhalf jaar na zijn entree in Frankrijk. "Ik moest daar weg, speelminuten maken. Op de bank zitten en mijn geld ontvangen? Zo steek ik niet in elkaar. Ik wil genieten van het leven en van het voetbal, mijn grote passie."

Zaakwaarnemer Jorge Mendes regelde een huurdeal met Villa, op dat moment nog uitkomend in de Championship. "Natuurlijk was het een stap terug. Eerlijk is eerlijk. Maar het was een bewuste keuze. Uiteindelijk is het goed uitgepakt."

Onder achtereenvolgens Steve Bruce en Dean Smith had El Ghazi moeite om zich aan te passen aan zijn nieuwe werkomgeving. Mental coach Joost Leenders, voetbalcoach Tony Pengel en zijn familie hielpen hem echter over het dode punt heen in Birmingham.

"Ik dacht er serieus aan om in de winterstop te vertrekken. Gelukkig zeiden zij: 'Luister, daar gaan we niet op inzetten. We gaan ervoor zorgen dat je weer basisspeler wordt. Je hebt de capaciteiten om het om te draaien.' Dat heb ik gedaan."

El Ghazi heeft inmiddels een contract tot 2023 bij Villa op zak. Dit seizoen staat de buitenspeler op drie doelpunten en vier assists in de Premier League. Een terugkeer in het lonkt wellicht voor de tweevoudig international.

"Ik ben er ready voor. Wellicht vindt de bondscoach andere jongens beter dan ik. Het is aan mij om mijn benen te laten spreken, op deze voet verder te gaan. Ik speel in de beste competitie ter wereld. Hij zal me vast wel in de gaten houden." El Ghazi staat zondag met Villa tegenover nummer twee .