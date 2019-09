"De afwezigheid van Cavani, Mbappé en Neymar heeft ons geholpen"

Paris Saint-Germain was woensdagavond met 3-0 te sterk voor Real Madrid en won de wedstrijd in de groepsfase van de Champions League.

De ploeg deed dat zonder de aanwezigheid van een aantal grote namen. Neymar, Kylian Mbappé en Edinson Cavani keken om uiteenlopende redenen vanaf de tribune toe. Trainer Thomas Tuchel denkt juist dat hun afwezigheid een belangrijke rol heeft gespeeld in de ruime overwinning op de Koninklijke .

Door de afwezigheid van de drie aanvallers waren de verwachtingen minder hoog en volgens Tuchel is juist dat de reden dat over de knie werd gelegd. Neymar zat een schorsing uit, terwijl Mbappé en Cavani geblesseerd toekeken.

Ángel Di María scoorde tweemaal tegen zijn oude werkgever, waarna Thomas Meunier de eindstand bepaalde. Real Madrid kreeg geen voet aan de grond. De bezoekers uit Spanje registreerden geen enkele doelpoging.

"Misschien heeft de afwezigheid van Cavani, Neymar en Mbappé het team geholpen", aldus Tuchel na afloop van het duel in Parijs. "Misschien was de druk minder groot, omdat iedereen zich afvroeg hoe we konden winnen zonder die drie spelers. Het kan ons geholpen hebben omdat we niet de favoriet waren zonder Neymar, Mbappé en Cavani."

De verwachting is dat Tuchel binnenkort weer over het drietal kan beschikken. Neymar moet in de nog een wedstrijd schorsing uitzitten tegen . Mbappé (hamstring) en Cavani (heup) hervatten naar verwachting aan het einde van de week de training.

Thiago Silva is blij met de overwinning, maar denkt niet dat deze zege een signaal is naar Europa. "We hebben de wedstrijd gecontroleerd. We waren goed voorbereid en waren effectief", reageert de Braziliaanse verdediger tegenover RMC Sport . "Dat is wat we moeten doen, ook in de competitie. Je moet met karakter spelen en agressief zijn. Maar dit is geen boodschap aan de andere Europese teams.