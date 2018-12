"De aanbieding van Barcelona was belachelijk, het was respectloos"

Het gebakkelei rond Adrien Rabiot begint groteske vormen aan te nemen.

De middenvelder van Paris Saint-Germain weigert zijn aflopende contract te verlengen, waardoor de Franse topclub heeft besloten hem op de bank te posteren. Zaakwaarnemer en moeder Véronique haalde woensdag uit naar PSG, maar daar is de club niet van gediend.

"Ik heb de club nooit zwartgemaakt", stelde Véronique, die sprak over 'agressie' van PSG. "Nu word ik aangevallen door de club en heb ik besloten om mijn mond open te trekken. Tijdens de zomerse transferwindow wilde ik dat Adrien op de transferlijst werd gezet. Hij wilde de club verlaten, dat hebben we duidelijk aangegeven. Er lag een aanbod van Barcelona, maar PSG heeft dat geweigerd."



Antero Henrique hekelt de opmerkingen van de moeder van Rabiot. "Mevrouw Rabiot zei dat we deze zomer een aanbieding hadden binnengekregen. Dat klopt, een bod op 29 augustus, twintig uur voor het einde van de tranferwindow", zegt de sportief directeur van PSG bij RMC Sport . "Het is dan simpel: Barcelona moest dan wel eerst een akkoord hebben bereikt met Rabiot voordat er met ons werd gepraat. En je moet ook weten dat de aanbieding van Barcelona belachelijk was."



"Wij, de club, waren verrast door het lage bod. Het was respectloos voor iemand met de status van Rabiot. Ik blijf het benadrukken: het is niet mogelijk om binnen 24 uur een overeenstemming te bereiken over een speler als Rabiot. Het lijkt me duidelijk dat Barcelona al een akkoord had met Adrien. Ik weet zeker dat hij hoe dan ook een akkoord heeft met een andere club. Of hij in de winter kan vertrekken? Hij heeft mij verteld dat hij niet wil blijven."