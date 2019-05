"De 2-2 zou onterecht zijn geweest, maar dat is ook voetbal"

boekte zaterdagavond een 2-1 overwinning op in de play-offs om Europees voetbal en heeft zo goede papieren in handen voor het bereiken van de finale. D e Trots van het Noorden was in een groot deel van de wedstrijd de bovenliggende partij en trainer Danny Buijs kon niet anders dan trots zijn op de prestatie van zijn ploeg.

De oefenmeester zag wel dat zijn elftal het moeilijk had in de eerste tien minuten: "Vanaf dan en tot de zeventigste minuut heb ik echt sterk voetbal van de ploeg gezien. Goede aanvallen, veel kansen. Die tegentreffer (van Max Clark, red.) valt wat ongelukkig, maar alle credits voor de ploeg vandaag. Sergio Padt houdt ons ook nog op de been met die kans van Thulani Serero. Het zou onterecht zijn geweest de 2-2, maar dat is ook voetbal", vertelt hij in gesprek met RTV Noord .



"We gaan echt met een goed gevoel naar Arnhem nu. Als je dit kunt brengen kan ik daar alleen maar heel trots op zijn. Ik denk dat het publiek heeft kunnen genieten van ons spel. Ik geef mijn team vanavond een 7,5." Ook aanvoerder Mike te Wierik was te spreken over het optreden dan FC Groningen op de mat legde: "Deze wedstrijd komt qua goed spel wel in de buurt, thuis was nog niet iets beter denk ik."



De Groningers wonnen weliswaar met 2-1, maar hadden de score ook nog hoger kunnen laten uitvallen: "Ja we hadden er drie of vier kunnen maken, maar het had ook 2-2 kunnen zijn met die kans van Serero. We kunnen met deze stand niet in slaap sukkelen zoals tegen Zwolle. We kunnen gewoon doorgaan, maar zijn er nog lang niet."