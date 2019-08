De 100 duurste voetbaltransfers aller tijden

Maandag rondde Manchester United de komst van Harry Maguire af. Waar staat de verdediger op de ranglijst van duurste transfers aller tijden?

Neymar maakte in de zomer van 2017 voor 222 miljoen euro de overstap van naar Paris Saint-Germain en de grote transfers zijn sindsdien niet gestopt. Kylian Mbappé vergezelde hem in Parijs voor een bedrag van 145 miljoen euro plus 35 miljoen euro aan bonussen.

Na zijn transfer naar de Franse hoofdstad werd de Braziliaan de duurste speler aller tijden. Neymar brak daarmee het record van Paul Pogba, die in 2016 voor 105 miljoen euro had verruild voor . Mbappé staat ondertussen op de tweede plek van de lijst duurste transfers aller tijden.

maakte in de zomer van 2019 maar liefst 126 miljoen euro over aan en verzekerde zich daarmee van de komst van João Félix. De Portugees bemachtigde hiermee de derde plek op onze lijst.

Met zijn transfer van naar Barcelona in januari 2018 bemachtige Philippe Coutinho de vierde plek, waar Barça -aankopen Antoine Griezmann en Ousmane Dembélé voor Pogba op de vijfde en zesde positie staan na hun komst van respectievelijk Atlético Madrid en .

Eden Hazard stapte voor honderd miljoen euro over van naar en dat bezorgde hem de negende positie.

Cristiano Ronaldo bezet de negende en elfde plek op de lijst. In 2009 stapte de Portugees over van Manchester United naar Real Madrid en negen jaar later verruilde de aanvaller de Madrilenen voor Juventus.

Pos. Speler Clubs Jaar Transfersom 1 Neymar Barcelona - 2017 €222m 2 Kylian Mbappé - PSG 2017 €145m (+€35m) 3 João Félix Benfica - Atlético Madrid 2019 €126m 4 Philippe Coutinho Liverpool - Barcelona 2018 €120m (+€40m) 5 Antoine Griezmann Atlético Madrid - Barcelona 2019 €120m 6 Ousmane Dembélé Borussia Dortmund - Barcelona 2017 €105m (+€45m) 7 Paul Pogba Juventus - Manchester United 2016 €105m 8 Gareth Bale - Real Madrid 2013 €100.8m 9 Cristiano Ronaldo Real Madrid - Juventus 2018 €100m 9 Eden Hazard Chelsea - Real Madrid 2019 €100m (+€40m) 11 Cristiano Ronaldo Manchester United - Real Madrid 2009 €94m 12 Gonzalo Higuaín - Juventus 2016 €90m 13 Harry Maguire - Manchester United 2019 €87.1m 14 Neymar - Barcelona 2013 €86.2m 15 Romelu Lukaku - Manchester United 2017 €84.8m 16 Virgil van Dijk - Liverpool 2018 €84.5m 17 Luis Suárez Liverpool - Barcelona 2014 €82.3m 18 James Rodríguez AS Monaco - Real Madrid 2014 €80m 18 Kepa Arrizabalaga Athletic Club - Chelsea 2018 €80m 18 Lucas Hernández Atletico Madrid - 2019 €80m 21 Nicolas Pépé OSC - 2019 €79m 22 Álvaro Morata Real Madrid - Chelsea 2017 €78.9m 23 Zinédine Zidane Juventus - Real Madrid 2001 €77.5m 24 Matthijs de Ligt - Juventus 2019 €75m (+€10.5m) 25 Kevin De Bruyne Vf: Wolfsburg - 2015 €75m 25 Frenkie de Jong Ajax - Barcelona 2019 €75m 27 Ángel Di María Real Madrid - Manchester United 2014 €74.6m 28 Alisson Becker - Liverpool 2018 €73m 29 Luka Jovic - Real Madrid 2019 €70m 29 Rodri Atlético Madrid - Manchester City 2019 €70m 31 Zlatan Ibrahimovic - Barcelona 2009 €69.5m 32 Raheem Sterling Liverpool - Manchester City 2015 €69.1m 33 Riyad Mahrez Leicester City - Manchester City 2019 €67.8m 34 Diego Costa Chelsea - Atlético Madrid 2018 €66m 35 Thomas Lemar AS Monaco - Atlético Madrid 2018 €65m 35 Kaká - Real Madrid 2009 €65m 35 Aymeric Laporte Athletic Club - Manchester City 2018 €65m 38 Edinson Cavani Napoli - PSG 2013 €64.5m 39 Pierre-Emerick Aubameyang Borussia Dortmund - Arsenal 2018 €63.75m 40 David Luiz Chelsea - PSG 2014 €62.5m 41 Ángel Di María Manchester United - PSG 2015 €61.6m 42 Oscar Chelsea - Shanghai SIPG 2017 €60.3m 43 Naby Kéita - Liverpool 2018 €60m 43 Luís Figo Barcelona - Real Madrid 2000 €60m 45 Tanguy Ndombélé Olympique Lyonnais - Tottenham Hotspur 2019 €60m 46 Fernando Torres Liverpool - Chelsea 2011 €59m 47 Fred Shakhtar Donetsk - Manchester United 2018 €58.9m 48 Jorginho Napoli - Chelsea 2018 €58.9m 49 Hulk Zenit Sint-Petersburg - Shanghai SIPG 2016 €58.6m 50 Benjamin Mendy AS Monaco - Manchester City 2017 €58.2m 51 John Stones Everton - Manchester City 2016 €58m 52 Kyle Walker Tottenham - Manchester City 2017 €56.7m 53 Hernán Crespo - 2000 €55m 54 Alexandre Lacazette Olympique Lyonnais - Arsenal 2017 €53m (+€7m) 55 Gianluigi Buffon Parma - Juventus 2001 €52m 56 Eliaquim Mangala - Manchester City 2014 €51.7m 57 Alex Teixeira Shakhtar Donetsk - Jiangsu Suning 2016 €50m 57 Bernardo Silva AS Monaco - Manchester City 2017 €50m 57 Fabinho AS Monaco - Liverpool 2018 €50m 57 Éder Militão FC Porto - Real Madrid 2019 €50m 57 Aaron Wan-Bissaka - Manchester United 2019 €50m 62 Anthony Martial AS Monaco - Manchester United 2015 €49.3m 63 Gylfi Sigurdsson Swansea City - Everton 2017 €49.2m 64 Christian Vieri Lazio - Internazionale 1999 €49m 65 Gaizka Mendieta - Lazio 2001 €48m 66 Ferland Mendy Olympique Lyonnais - Real Madrid 2019 €48m 67 Mesut Özil Real Madrid - Arsenal 2013 €47m 68 Juan Sebastián Verón Lazio - Manchester United 2001 €46m 68 Rio Ferdinand Leeds United - Manchester United 2002 €46m 68 Ronaldo Internazionale - Real Madrid 2002 €46m 68 Juan Mata Chelsea - Manchester United 2014 €46m 68 Douglas Costa Bayern München - Juventus 2017 €46m 73 Christian Benteke Aston Villa - Liverpool 2015 €45.8m 74 James Rodríguez FC Porto - AS Monaco 2013 €45m 74 Joao Mario - Inter 2016 €45m 74 Granit Xhaka - Arsenal 2016 €45m 74 Tiemoué Bakayoko AS Monaco - Chelsea 2017 €45m 74 Richarlison - Everton 2018 €45m 74 Vinícius Júnior - Real Madrid 2018 €45m 74 Rodrygo Santos - Real Madrid 2019 €45m 74 Mateo Kovacic Real Madrid - Chelsea 2019 €45m 74 Sébastien Haller Eintracht Frankfurt - 2019 €45m 83 Nemanja Matic Chelsea - Manchester United 2017 €44.7m 84 Youri Tielemans AS Monaco - Leicester City 2019 €44.6m 84 Leroy Sané - Manchester City 2016 €44m 86 Andriy Schevchenko AC Milan - Chelsea 2006 €43.9m 87 Robinho Real Madrid - Manchester City 2008 €43m 87 Radamel Falcao Atlético Madrid - AS Monaco 2013 €43m 89 Alexis Sánchez Barcelona - Arsenal 2014 €42.5m 90 Rui Costa - AC Milan 2001 €42m 90 Javier Pastore Palermo - PSG 2011 €42m 90 Thiago Silva AC Milan - PSG 2012 €42m 90 Jackson Martínez Atlético Madrid - Guangzhou Evergrande 2016 €42m 90 Henrikh Mkhitaryan Borussia Dortmund - Manchester United 2016 €42m 90 Mohamed Salah AS Roma - Liverpool 2017 €42m 96 Leonardo Bonucci Juventus - AC Milan 2017 €42m 97 Lilian Thuram Parma - Juventus 2001 €41.5m 97 Corentin Tolisso Olympique Lyonnais - Bayern München 2017 €41.5m 99 Andy Carroll - Liverpool 2011 €41.3m 100 Pavel Nedved Lazio - Juventus 2001 €41.2m

Duurste tiener aller tijden

Na zijn transfer naar Paris Saint-Germain werd Mbappé niet alleen de op een na duurste speler aller tijden, hij werd ook de duurste tiener ooit.

Het wonderkind stapte op huurbasis over van AS Monaco naar PSG en er werd direct een definitieve transfer gesloten voor een bedrag van, inclusief bonussen, 180 miljoen euro.

Duurste verdediger aller tijden

Virgil van Dijk werd de duurste verdediger aller tijden toen hij in januari 2018 voor 84,5 miljoen euro de overstap maakte van Southampton naar Liverpool. De Nederlander verpulverder daarmee het record van David Luiz, die PSG voor 62,5 miljoen euro verruilde voor Chelsea.

Het record van Van Dijk is inmiddels ook weer gebroken. Harry Maguire maakte in augustus 2019 voor 87 miljoen euro de overstap van Leicester City naar Manchester United en de Engelsman mag zich nu de duurste verdediger aller tijden noemen.

Duurste doelman aller tijden

Juventus-doelman Gianluigi Buffon droeg lange tijd de titel van duurste doelman aller tijden toen hij voor 52 miljoen euro transfereerde van Parma naar Juventus.

Het record werd vervolgens binnen enkele weken twee keer verbrijzeld. Eerst nam Liverpool Alisson Becker voor 73 miljoen euro over van AS Roma de Braziliaan mocht voor even de titel dragen.

Nog een maand later brak Chelsea het record al weer. T he Blues maakten tachtig miljoen euro over aan Athletic Club voor de diensten van Kepa Arrizabalaga. De Spanjaard bemachtigde daarmee een plek in de recordboeken.

Grootste transfer buiten Europa

Het hoogste transferbedrag dat een niet-Europese club ooit voor een speler heeft betaald, is 60,3 miljoen euro. Shanghai SIPG betaalde in 2016 dat bedrag aan Chelsea voor de Braziliaanse middenvelder Oscar.

Gezien de transfergekte op de markt, is de vraag hoe lang dit record zal blijven staan?!