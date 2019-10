De 10 merkwaardigste doelpunten ooit in de Premier League

In de weg liggende strandballen, doelmannen die scoren vanaf eigen helft, foute inworpen - hier zijn de gekste doelpunten ooit in de Premier League.

Je hebt wonderdoelpunten, GOAT-doelpunten, Puskas-waardige doelpunten - doelpunten gemaakt met zoveel atletisch vermogen en finesse dat je het niet kunt helpen, maar ze waardeert met groot ontzag.

Aan de andere kant van het spectrum heb je echter merkwaardige doelpunten. Doelpunten zo bizar en vreemd dat je erover nadenkt hoe de bal in vredesnaam op een dergelijke manier in het net verdween.

Goal heeft de merktwaardigste doelpunten in de Premier League ooit samengesteld.

Darren Bent vs , 2009

Ah, het beruchte strandbalincident-doelpunt. De wrede ironie van dit doelpunt is dat het de schuld was van een Liverpool-fan die het op de een of andere manier een grappig idee vond om een strandbal op het veld in het Stadium of Ligth te gooien. Pepe Reine leek met alle gemak een schot van Darren Bent te redden, alleen de inzet van de aanvaller werd onderweg aangeraakt door een strandbal - waardoor de bal uiteindelijk in het doel krulde.

Scheidsrechter Mike Jones keurde het doelpunt goed en Sunderland pakte de drie punten tegen the Reds .

Divock Origi vs , 2018

Heeft Liverpool geluk gehad met dit doelpunen (misschien was dit het gelukkigste doelpunten ooit gezien de omstandigheden?). The Reds stevenden af op een 0-0 gelijkspel tegen aartsrivaal Everton, een resultaat dat teleurstellend was voor beide ploegen.

Maar in wat leek op een laatste poging in blessuretijd, gaf Virgil van Dijk een voorzet richting het doel van Everton, voordat hij vol walging terugliep na een mislukte poging. De ongelukkige Jordan Pickford slaagde er echter niet in om de bal te vangen, waardoor de bal op de bovenkant van de lat stuiterde en voor de voeten van Divock Origi, voor wie het een koud kunstje was om te scoren en voor verdriet bij the Toffees te zorgen.

Stan Collymore vs Blackburn Rovers, 1996

De nieuwere Premier League-fans zullen de kwaliteit van moderne voetbalvelden niet kunnen waarderen in vergelijking met die van vroeger, toen het leek op een amateurveld.

Tegen Blackburn Rovers schoot Liverpool-aanvaller Stan Collymore de bal vanaf de helft van Blackburn richting het doel, hoewel het er niet uitzag als een van de beste schoten.

Het leek een gemakkelijke klus voor de Engelse international Tim Flowers om de bal te pakken - hij had zelfs zijn handen klaar en uitgesterkt - maar dankzij het hobbelige veld, nam de bal een vreemde wending en vloog het over zijn schouder het doel in.

Tim Howard vs Bolton Wanderers, 2012

Doelmannen die een assist geven is als iets bijzonders, laat staat doelmannen die scoren. Adam Bogdan zou het worden vergeven als hij de wind de schuld gaf toen hij in 2012 een nogal spectaculaire poging van doelman Tim Howard moest incasseren.

Na een terugspeelbal van Sylvain Distin, moet Everton's Howard de bal gehaast wegwerken, waardoor de bal de lucht in vloog. Het werd uiteindelijk door de wind gevangen, waardoor het over de veldspelers van Bolton Wanderers vloeg en net buiten het strafschopgebied stuiterde voordat het over Bodgan heen vloog.

Howard voelde zich slecht vanwege het doelpunt en verklaarde na de wedstrijd: "Ik was teleurgesteld om ons doelpunt, vanuit het standpunt van doelmannen. Je wilt dat nooit zien gebeuren. Het is niet leuk, het is beschamend, dus ik heb het te doen met Adam, maar we moeten verder."

Dion Dublin vs , 1997

Newcastle United-doelman Shay Give zorgde ervoor dat hij naar links en recht had gekeken nadat hij een voorzet uit lucht had geplukt tegen Coventry City, maar cruciaal niet achter hem waar Dion Dublin op de loer lag.

Given legde de bal op de grond om te trappen, maar was zich niet bewust van de loerende spits van Engeland. Dublin slaagde erin om de bal voor de voeten van Given weg te tikken en in het lege doel van Newcastle.

Jason Cundy vs Ipswich Town, 1992

Voor iemand die bekend staat om zijn harde tackles, was het alleen maar passend dat het beroemdste doelpunt van Jason Cundy kwam uit een poging die eruit zag als een tackle.

In de poging van Cundy om de bal weg te werken, verdween zijn poging - met behulp van de wind, de kracht van zijn trap en heel veel geluk - over Ipswich-doelman Craig Forrest heen en recht in het net.

Michail Antonio vs , 2015

's vleugelaanvaller Michail Antonio staat niet bekend als de meest technische speler ooit in de Premier League. Maar zijn iconische schot tegen Southampton, wat een doelpunt werd na onderweg door vier benen aangeraakt te zijn, zou bijzonder zijn voor iedereen.

Antonio begon zelf aan een dribbel op de hoek van het strafschopgebied, voordat hij over zijn eigen benen struikelde. Hij dook recht naar de grond, waar hij tussen enkele verdedigers van Southampton viel, alleen de bal ging op de een of andere manier richting het doel tussen de spelers door.

De bal wordt absoluut aangeraakt door het hoofd van Antonio, dat op de grond ligt, voordat het in het net stuitert over de doelman heen. Antonio heeft absoluut geen idee wat er is gebeurd, maar wordt wel gefeliciteerd.

Paul Robinson vs , 2007

Om eerlijk te zijn, kwam dit doelpunt voort uit een miscommunicatie tussen de verdedigers van Watford.

-doelman Paul Robinson nam een vrije trap vanaf diep op eigen helft. De bal stuiterde in het strafschopgebied en vloog over zijn ploeggenoot van de Engelse nationale ploeg Ben Foster heen, voordat de bal in het net verween. Foster kon er niets aan doen en kon alleen maar toekijken hoe zijn ploeg met 3-1 verloor op White Hart Lane.

Peter Enckelman vs Birmingham City, 2002

Het feit dat dit doelpunt viel tijdens een bijzonder vurige derby tussen Aston Villa en Birmingham City draagt alleen maar bij aan zijn bizarheid.

Een inworp van Olof Mellberg leek een routineklus te zijn, totdat de bal door Villa-doelman Peter Enckelman ongelooflijk verkeerd werd beoordeeld. De bal slipte onder zijn schoen door en hij kan alleen maar toezien hoe het over de doellijn rolde. Het droeg bij aan de slechte avond van Villa, dat de wedstrijd uiteindelijk met 3-0 verloor.

Gareth Bale vs Liverpool, 2012

Waarschijnlijk een van de grappigste doelpunten ooit gemaakt. Bale scoorde zowel voor Tottenham Hotspur als Liverpool tijdens deze wedstrijd, waar hij het eigen doelpunt maakte via zijn gezicht.

Steven Gerrard schoot op doel na een hoekschop van Jonjo Shelvey, alleen de bal werd voor de lijn weggewerkt door een verdediger van Tottenham, die de bal recht op het gezicht van Bale schoot die op slechts een meter afstand stond. Het was een komisch eigen doelpunt, alsof het rechtstreeks uit een flipperkast kwam. Arme Bale.