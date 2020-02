Davy Pröpper neemt toekomstbesluit: "Mijn dochter is al bijna helemaal Engels"

De toekomst van Davy Pröpper ligt bij Brighton & Hove Albion.

De nummer vijftien van de Premier League maakt woensdagavond bekend dat de verbintenis van de middenvelder is opengebroken en verlengd tot de zomer van 2023. Het vorige contract van Pröpper liep medio 2021 af.

De ex-speler van is een vaste waarde in de ploeg van Graham Potter en wordt met zijn nieuwe contract beloond door de club. Potter is sinds dit seizoen de trainer van Brighton en maakt veelvuldig gebruik van Pröpper. In 22 van de 25 wedstrijden kwam de centrale middenvelder in actie. In totaal heeft Pröpper 87 wedstrijden in de Premier League op zijn naam staan sinds hij medio 2017 overkwam van PSV.

"Ik ben heel blij met het nieuwe contract voor Davy, dat hij volledig verdiend heeft", merkt trainer Potter op over de negentienvoudig international van het . In zijn 87 wedstrijden was Pröpper goed voor 2 doelpunten en 7 assists. Hij werd vrijwel meteen een basiskracht bij zijn nieuwe club.

Lees beneden verder

Meer teams

"Ik weet wat voor bijdrage hij heeft geleverd in zijn eerste twee seizoenen in de Premier League en sinds ik hier werk, heeft hij zowel op als buiten het veld constant zijn kwaliteiten getoond", voegt Potter daaraan toe. "Hij is een fantastische prof die er altijd op uit is om ieder aspect van zijn spel te verbeteren. Ik ben heel gelukkig dat hij onderdeel blijft van de reis die we samen afleggen."

Zelf zegt de 28-jarige Pröpper op de clubsite dat hij heeft moeten wennen in Engeland. "Het niveau van de Premier League ligt enorm hoog. Ik had verwacht dat het zwaar zou worden en ik wist dat je voor ieder punt moest vechten, maar het was nog zwaarder dan ik had gedacht."

Sinds zijn komst is de tijd voorbijgevlogen, voegt hij eraan toe. Met zijn gezin is Pröpper gesetteld in Engeland. "Mijn dochter is drie jaar oud en is bijna helemaal Engels! Het is mooi om te zien dat ze op hun plek zijn in een nieuwe stad en in een nieuw land."