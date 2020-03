Davy Pröpper krijgt tegenvaller te verwerken in jubileumduel bij Brighton

Brighton & Hove Albion is er zaterdagmiddag niet in geslaagd om te winnen van Crystal Palace.

In wat het honderdste duel voor Davy Pröpper namens the Seagulls was, bleken de bezoekers door toedoen van een doelpunt van Jordan Ayew met 0-1 te sterk.

Brighton blijft daardoor op de vijftiende plek steken en kan later dit weekend nog bijgehaald worden door en Aston Villa. stijgt voorlopig naar plek twaalf.

Met Patrick van Aanholt begon ook aan de kant van the Eagles een Nederlander in de basis, terwijl Jaïro Riedewald in de tweede helft als invaller zijn opwachting maakte.

Crystal Palace had toen al voor kunnen staan, aangezien Cheikhou Kouyaté en Gary Cahill in de eerste helft goede kansen onbenut lieten.

Twintig minuten voor tijd was het alsnog raak toen Christian Benteke een goede steekpass in huis had op Ayew, die de bal uiteindelijk via het been van doelman Mathew Ryan in het doel schoot.

Wilfried Zaha kreeg in de blessuretijd vervolgens nog de lachers op zijn hand door voor open goal op de paal te schieten.