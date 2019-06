Davy Pröpper: "Ik ben totaal niet met Ajax bezig op dit moment"

The Argus wist vorige week te melden dat Ajax erover nadenkt om bij Brighton & Hove Albion een bod uit te brengen op Davy Pröpper.

De 27-jarige middenvelder bereidt zich momenteel met Oranje in Portugal voor op de finaleronde van de en wordt daar door Veronica Inside gevraagd naar de vermeende belangstelling van de Amsterdammers. Pröpper benadrukt dat hij momenteel 'niet bezig' is met .

"Geruchten, ja. Er zijn zoveel geruchten in het voetbal. Ik ben totaal niet met Ajax bezig op dit moment. Als het concreet wordt, kan ik erover nadenken. Nu ben ik vol hier mee bezig en wat er na of in de vakantie gebeurt, zien we dan wel", stelt Pröpper, die volgens de berichten in Engeland bij Ajax de opvolger moet worden van Frenkie de Jong. De middenvelder zou in Amsterdam eventueel ploeggenoot worden van Donny van de Beek, over wie hij zich lovend uitlaat.



"Van de Beek speelt net op een andere positie, maar hij heeft een sterke ontwikkeling doorgemaakt. Het is mooi om die concurrentiestrijd aan te gaan", antwoordt de middenvelder als er gevraagd wordt naar de concurrentie bij Oranje. "Het vertrouwen zit goed, ik heb ook een goed seizoen gedraaid. Ook bij het hebben we een mooie groep, die proberen we zoveel mogelijk bij elkaar te houden."



Pröpper is tevens onder de indruk van het -avontuur van Ajax. "Het was mooi om te zien dat ze zover kwamen. Uiteindelijk is er misschien een lichte teleurstelling, maar ze mogen trots zijn op wat ze hebben laten zien. Zij komen hier met heel veel vertrouwen, dat is alleen maar goed voor Oranje", zegt de veertienvoudig international van Oranje. Pröpper verruilde in de zomer van 2017 voor . Waar hij in Eindhoven om de titel speelde, is dat in Engeland anders.



"Het is een andere competitie, een andere stijl van voetbal. Het is goed voor mijn ontwikkeling om dit ook te hebben meegemaakt", vertelt Pröpper. Hij signaleert dat de perceptie van het Nederlands voetbal in Engeland veranderd is. "Toen ik er kwam, leefde een beetje het idee dat de Nederlandse competitie niks was. Na de groei van Oranje en de goede prestaties in de Champions League, is er wel wat bewondering uitgesproken richting het Nederlands voetbal."