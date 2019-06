Davids: "Van Dijk is de beste speler in de Premier League geworden"

Edgar Davids denkt dat Liverpool de favoriet is in de Champions League-finale en is verheugd met de rol die Virgil van Dijk heeft gespeeld in de ploeg

The Reds nemen het zaterdagavond op tegen in Madrid en zijn uit op revanche nadat vorig jaar de finale tegen verloren ging.

"Ik denk dat the Spurs kunnen winnen, maar als je naar de Premier League kijkt, denk ik dat de favoriet is. Ze hebben een solide basis en zijn levensgevaarlijk in de aanval", vertelt Davids in gesprek met Goal . "Tottenham deed het met een nieuw systeem heel goed gedaan tegen , maar ik weet niet zeker of het in de finale voor hen zal werken. Ze zullen hard moeten werken."

Een deel van Davids' reden om Liverpool te zien als favoriet, wat de grote rol die zijn landgenoot Virgil van Dijk, die PFA Speler van het Jaar werd, het hele seizoen heeft gespeeld. "Ik hou van hem, hij heeft het heel goed gedaan."

"Hij is erin geslaagd om de druk weg te nemen vanwege het feit dat hij de duurste verdediger ter wereld is geworden en is de beste speler in de Premier League geworden. Ik hoop dat hij zo goed kan blijven presteren met Liverpool en vooral met Nederland."

Liverpool bereikte de finale na een sensationele 4-0 zege op in de returnwedstrijd, nadat het de heenwedstrijd met 3-0 had verloren. De Catalanen staan voor de nodige veranderingen zodat iets dergelijks niet weer gaat gebeuren en hebben zich al verzekerd van de komst van Ajax-middenvelder Frenkie de Jong.

Davids is een fan van hem. "Hij is heel getalenteerd, dat is zeker. Maar om het goed te doen bij Barcelona is een ander niveau. De druk die je bij die club hebt en in elke wedstrijd, is anders dan bij Ajax. Hij is een zeer gefocuste kerel en het belangrijkste, van wat ik van hem weet, is dat hij een geweldige persoonlijkheid heeft. Hij is sterk en uitgebalanceerd. Hij kan zich aanpassen aan de Spaanse cultuur en van grote waarde zijn voor Barcelona."