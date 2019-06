David Silva wijst Foden aan als natuurlijke opvolger bij City

De Spaanse middenvelder heeft aangekondigd na dit seizoen af te zwaaien, maar Manchester City hoeft zich geen zorgen te maken over zijn opvolging.

David Silva is er zeker van dat Phil Foden er na dit seizoen klaar voor is om het stokje over te nemen op het middenveld. De negentienjarige Engelsman doet hem denken aan een jongere versie van hemzelf.

De voormalig Spaans international heeft woensdag aangekondigd dat komend seizoen zijn laatste jaar gaat worden bij , waar hij in 2010 voor het eerst zijn opwachting maakte nadat hij werd gekocht van .

Foden heeft tot dusverre 38 wedstrijden gespeeld in het elitekorps van Pep Guardiola en hij wordt gezien als een toekomstige ster van Engeland. Silva gaat mee in die gedachtegang en noemt hem tijdens een persconferentie de perfecte opvolger.

"Ik weet zeker dat hij een geweldige speler gaat worden. Hij is een erg aardige jongen en hij wordt een goede opvolger voor mij. Naast zijn aangeboren talent heeft hij ook een competitieve instelling. Hij wil altijd winnen en dat maakt hem een erg goede voetballer."

"Als je jong bent, vraag je dingen aan ervaren mensen. Ik probeer hem zo veel mogelijk advies te geven, bijvoorbeeld hoe hij zich moet bewegen op het veld. Hij neemt alle informatie tot zich en wordt iedere dag beter", prijst Silva zijn jonge ploeggenoot.

"Hij doet me aan mezelf denken toen ik jong was. Vooral door zijn manier van doen. Hij is erg rustig, maar hij is er altijd op uit om te winnen. Hij haat verliezen en het beste advies dat ik hem kan geven, is dat hij rustig moet blijven. Wat er ook gebeurt, altijd rustig blijven."

Silva's aankondiging komt kort na de bekendmaking van VIncent Kompany, die City inmiddels heeft ingeruild voor zijn jeugdclub , waar hij volgend seizoen de taken van trainer en speler gaat combineren.

Manchester City krijgt dus een nieuwe captain en Silva vreest dat het lastig wordt om de Belg te vervangen. "Zowel op als naast het veld was hij een uitstekende soldaat voor City, maar met de nieuwe generatie in aantocht gaan we een nieuwe Vinnie vinden."

Kompany diende City elf jaar en Silva stopt na dit seizoen als hij tien dienstjaren op de teller heeft. Daarmee levert de Engelse kampioen in een jaar tijd veel ervaring in, maar dat hoeft volgens de Spanjaard geen probleem te zijn. "City's toekomst is in goede handen met Bernardo [Silva], Raheem [Sterling], Leroy [Sané] en Phil [Foden] in de gelederen."