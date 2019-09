David Neres zoekt nog altijd naar vorm: "Ik kom niet op het woord"

David Neres was vorig seizoen een van de smaakmakers in de Champions League-campagne van Ajax.

De grote vorm van vorig seizoen is er bij het begin van deze voetbaljaargang nog niet, met vooralsnog één goal en geen enkele assist in negen wedstrijden bij . De Braziliaan is daar zelf niet zo stellig over. "Misschien niet", zegt hij. "Ik ben altijd op zoek." Maar op zoek naar wat? "Ik kom niet op het woord. Het is nog niet gelukt om wat constanter te spelen. Ik moet mezelf in elke wedstrijd blijven verbeteren."

"Ik moet er nog hard aan werken, maar ik word elk seizoen beter", benadrukt Neres in gesprek met de NOS . De Braziliaans international zag met Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt en Lasse Schöne belangrijke krachten vertrekken.

Lees beneden verder

"Het is nooit makkelijk om belangrijke spelers kwijt te raken", zegt Neres. "Maar we hebben nog steeds een sterk team. We hebben goede spelers gehaald en de kern van de ploeg is overeind gebleven. Dat is belangrijk. De ervaring van vorig seizoen is belangrijk."

Ploeggenoten als Dusan Tadic, Nicolás Tagliafico, André Onana en Noussair Mazraoui verlengden hin contract met Ajax en zélf zette Neres ook zijn handtekening. "Ik vind het hier leuk, de stad en de club", benadrukt de 22-jarige Braziliaan. "De club heeft vertrouwen in me en dat is altijd zo geweest. En ik waardeer dat vertrouwen enorm."

Neres hoopt met Ajax wederom een mooi seizoen in Europa mee te maken. Dat zal te beginnen in een -groep zijn waarin op papier vier redelijk aan elkaar gewaagde opponenten zitten. "Het is een heel lastige groep. Een heel moeilijke en gelijkwaardige groep. Maar ik weet zeker dat wij een sterke ploeg hebben. Nog sterker dan vorig seizoen. We hebben meer ervaring. We hebben alles in huis om een goed toernooi te spelen."