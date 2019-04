David Neres: "Stop met die verschrikkelijke berichten, ze lijdt eronder"

David Neres is andermaal ingegaan op de commotie die ontstond na enkele uitspraken van de aanvaller in Het Parool.

De aanvaller van wekte de indruk dat hij niet veel heeft hoeven doen om zijn vriendin, Kira Winona, aan de haak te slaan. Het model kreeg vervolgens veel negatieve berichten en Neres doet via Instagram een oproep om daarmee te stoppen.

"Duitse vrouwen houden blijkbaar van Braziliaanse mannen. Ik vond haar op Instagram en stuurde een privébericht: 'I am David Neres, come to me.' Dat was genoeg voor een date", zo werd Neres geciteerd. Zijn vriendin kreeg van velen het verwijt een 'golddigger' te zijn. Volgens Neres maakte hij een grap, die door veel mensen serieus is genomen. "Mijn uitspraken waren erg ongelukkig en daarom zou ik er graag nog een keer duidelijkheid over verschaffen", schrijft de buitenspeler zondagmiddag.



"De verslaggever vroeg mij naar mijn relatie en daar reageerde ik op met een grapje. Maar veel mensen namen mijn uitspraken serieus en stuurden hatelijke berichten en allerlei scheldwoorden naar mijn vriendin. Ik was ongelukkig in mijn woordkeuze en daar wil ik mij voor verontschuldigen. Dat was nooit mijn intentie. Ik heb nooit gewild dat dit mijn vriendin zou overkomen. Ik houd enorm veel van haar en ik wil dat jullie stoppen met die verschrikkelijke berichten", vervolgt de Ajacied. "Ze lijdt eronder."



"We kenden elkaar niet via sociale media, zoals ik had gezegd. We hebben elkaar op een andere manier leren kennen. Ik ben iemand die graag een dolletje maakt tijdens interviews, maar dat moet ik gaan heroverwegen. Ik wil iedereen bedanken die ons echt kent en ons steunt", concludeert Neres.