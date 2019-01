David Neres reageert: "Alleen God weet wat de toekomst zal brengen"

David Neres is naar eigen zeggen niet bezig met een transfer naar China.

Guangzhou Evergrande zou 43 miljoen euro over hebben voor de vleugelaanvaller, maar het heeft er alle schijn van dat de Braziliaan in ieder geval nog een half jaar bij Ajax blijft. De Amsterdamse club greep afgelopen week naast de komst van Diego Lainez, die Club América uiteindelijk inruilde voor een vijfjarige verbintenis met Real Betis.

"Ik focus me op Ajax", vertelde Neres in gesprek met Braziliaanse media, na de 4-2 oefenzege op zijn voormalig werkgever Sao Paulo. "Ik heb een contract met Ajax. Alleen God weet wat de toekomst zal brengen." Neres kwam twee jaar geleden voor twaalf miljoen euro over van Sao Paulo, dat een doorverkooppercentage van twintig procent heeft. In 77 wedstrijden was de 21-jarige Braziliaan goed voor 21 doelpunten en 27 assists.



"Technisch gezien wil ik geen kwaliteitsspeler als Neres verliezen, omdat we hem nodig hebben", zei trainer Erik ten Hag eerder. "In deze business kunnen er weleens botsende belangen zijn. De rvc moet daar hun verantwoordelijkheid in nemen. Als zij menen Neres te moeten verkopen, dan is dat hun keuze. Als het zou gebeuren, zal ik adviseren dat we een andere goede speler halen."