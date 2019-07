David Neres keert over drie weken terug: "Mijn toekomst is bij Ajax"

David Neres staat naar verluidt in de belangstelling van diverse Europese topclubs, maar de Braziliaan lijkt nog niet bezig met een vertrek bij Ajax.

Na het winnen van de Copa América laat de buitenspeler weten dat hij over een aantal weken terugkeert naar Amsterdam. "Mijn toekomst is bij ", aldus Neres. De vijfvoudig international kwam zondagavond niet in actie namens de nationale ploeg van Brazilië, maar mag desondanks de Copa América bijschijven op zijn erelijst. Met een blikje bier in zijn hand stond hij de pers te woord. "Een biertje mag als je iets te vieren hebt. Ik moet op 28 juli terug zijn bij Ajax. Ik weet nog niet of ik op vakantie ga", wordt de aanvaller geciteerd door het Algemeen Dagblad.



"Het is geweldig om deze prijs te pakken met het nationale team. Het is een droom voor mij en alle andere spelers. Nu gaan we het vieren. Het feestje in de kleedkamer was goed. We hebben gedanst. En daarna was het tijd om mijn familie te zien", aldus Neres, die veel geleerd heeft de afgelopen weken. "Voor mij was het een goede ervaring om erbij te zijn en met ervaren spelers te spelen. Ik voel me nu ook ouder, meer ervaren. Dat is goed voor mijn groei."

De Ajax-selectie is al enige tijd in voorbereiding op het nieuwe seizoen en acht internationals sluiten maandag aan. Net als Neres sluiten Rasmus Kristensen, Hakim Ziyech, Noussair Mazraoui, André Onana en Nicolás Tagliafico vanwege hun deelname aan de Afrikca Cup en Copa América later aan. Vanaf 21 juli zullen zij gefaseerd aansluiten bij de selectie van trainer Erik ten Hag.