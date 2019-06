David Neres deelt in Braziliaanse malaise: "Al zijn voorzetten mislukten"

Brazilië kwam in de nacht van dinsdag op woensdag niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Venezuela.

Na afloop van die wedstrijd was de teleurstelling groot in het gastland van de Copa América. -aanvaller David Neres begon opnieuw in de basis tegen de Venezolanen, maar slaagde er niet in om zich, in de dikke zeventig minuten dat hij op het veld stond, te ontworstelen aan de malaise.

Bem Paraná beoordeelt het spel van Neres met een 4, waardoor hij volgens het medium samen met Roberto Firmino de slechtste speler aan Braziliaanse kant was. "Of het nou vanaf links of rechts was, al zijn voorzetten mislukten. En hij heeft ons een doelpunt gekost", wordt er verwezen naar een gemiste grote kans in de eerste helft.



Het grote Globo Esporte en Futebol Interior zijn met respectievelijk een 4,5 en een 5 voor Neres niet veel coulanter, al deelt eerstgenoemd medium wel hetzelfde cijfer uit aan Firmino, Philippe Coutinho, Arthur en Dani Alves. Ook hier wordt de mogelijkheid die de dribbelaar onbenut liet aangehaald: "Hij miste de grootste kans van de eerste helft na een pass van Arthur. Hij probeerde echter om de keeper heen te dribbelen en schoot daarna mis."



Neres werd achttien minuten voor tijd vervangen door Grêmio-aanvaller en hij liet met een 6 van Bem Paraná en twee keer een 6,5 van Globo Esporte en Futebol Interior een betere indruk achter. "Hij durfde met de bal aan de voet iets te ondernemen en bereidde het tweede doelpunt voor, dat afgekeurd werd", omschrijft Bem Paraná het spel van de invaller.



Het publiek in de Arena Fonte Nova liet tijdens en na de wedstrijd met een aantal fluitconcerten eveneens zijn onvrede blijken, zo merkte Neres op in gesprek met de Braziliaanse pers: "Ik denk dat de fans altijd het beste verwachten. Zij willen spektakel van de Braziliaanse ploeg. Als je niet wint, hoort dit bij voetbal. Of je nou applaus krijgt of wordt uitgefloten. Wij gaan altijd het veld in om het beste te geven."