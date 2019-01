David Luiz gaat contract bij Chelsea met jaar verlengen

Het huidige contract van de Braziliaan loopt komende zomer af, maar hij is bereid om zijn handtekening te zetten onder een nieuwe verbintenis.

David Luiz nadert een akkoord over een contractverlenging van een jaar bij Chelsea, zo weet Goal . Het contract van de Braziliaanse verdediger op Stamford Bridge loopt aan het einde van het seizoen af. Hij zal zodoende transfervrij worden, als er geen nieuwe verbintenis wordt getekend.

Speculatie heeft hem in verband gebracht met een transfer, waarbij SSC Napoli en AS Monaco geïnteresseerd zouden zijn. Luiz is echter bereid om een einde te maken aan enige onzekerheid over zijn toekomst. Een overeenkomst van twaalf maanden ligt op tafel en de 31-jarige is klaar om zijn handtekening erop te zetten.

Zijn vertegenwoordigers hebben een bezoek gebracht aan Londen om in gesprek te gaan met Chelsea. Nu er positieve gesprekken zijn gevoerd, zijn alle partijen bereid om hun samenwerking te verlengen.

Goal onthulde in november dat Luiz de prioriteit gaf aan een langer verblijf bij the Blues . Hij doorstond een zware periode tegen het einde van Antonio Conte als manager van de club, waar het op enig ogenblik waarschijnlijk leek dat hij zijn vleugels elders uit zou slaan.

Maurizio Sarri gaf de Braziliaan echter weer het vertrouwen en gaf hem een basisplaats dit seizoen. Aangezien hij een belangrijk onderdeel blijft van de plannen van de club, is Luiz bereid om zijn toekomst aan Chelsea te verbinden. De 56-voudig international kwam dit seizoen in 28 wedstrijden binnen de lijnen voor the Blues .

Luiz won, verdeeld over twee periodes, tot dusver vijf prijzen bij Chelsea: eenmaal de Premier League, twee keer de FA Cup en een zege van de Europa League en Champions League.