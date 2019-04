David Luiz: "Als ik de Champions League-anthem hoor, mis ik het"

David Luiz geeft toe dat hij dit seizoen Champions League-voetbal mist met Chelsea. The Blues zijn actief in de Europa League.

Chelsa is de afgelopen jaren een vaste deelnemer geweest aan het miljardenbal. Roberto Di Matteo leidde de ploeg in 2012 zelfs naar de titel nadat na strafschoppen werd verslagen. The Blues moesten dit seizoen echter genoegen nemen met -voetbal, waarin het in de halve finale staat, nadat hij vorig seizoen onder Antonio Conte als vijfde eindigde in de Premier League.

"Het is belangrijk voor onze club. We zijn een grote club en grote clubs willen in de spelen", vertelt Luiz in gesprek met de Evening Standard . "Ik heb het gemist. Het is geweldig om daarin te spelen, om te proberen te spelen tegen de beste teams ter wereld, de beste spelers, de beste coaches. Iedereen heeft dat gemist."

"Ik kijk veel voetbal, maar als ik de Champions League-anthem hoor, mis ik het. Het is moeilijk, maar we moeten nederig zijn en begrijpen dat we het werk een jaar geleden niet hebben gedaan en dat we de gevolgen moesten betalen. We moet volwassen genoeg zijn om dat te begrijpen."

ligt op koers om volgend seizoen wel actief te zijn in de Champions League. Met nog twee wedstrijden te spelen staat de ploeg vierde in de Premier League met twee punten voorsprong op nummer vijf .