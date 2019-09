'David Beckham wil stunten met binnenhalen van Manchester City-ster'

David Beckham wil bij zijn nieuwe club meteen een grote slag slaan.

Volgens The Independent doet de oud-voetballer, die inmiddels mede-eigenaar is van Miami FC, een serieuze poging om David Silva naar de Verenigde Staten te halen. De middenvelder van zou na dit seizoen transfervrij de overstap naar Miami kunnen maken.

Silva verlengde deze zomer zijn contract met een jaar bij City, maar zei daarbij dat het waarschijnlijk zijn laatste seizoen in het Etihad Stadium zou worden.

Lees beneden verder

Silva stelde de City-supporters gerust door te benadrukken dat hij nooit bij een andere Premier League-club zal tekenen. Het idee om het uithangbord van Miami FC, dat komend seizoen toetreedt tot de Major Soccer League, te worden zou Silva erg aanstaan.

Beckham ziet in Silva het perfecte boegbeeld om het voetbal te promoten in Amerika. Met het binnenhalen van de Spanjaard hoopt Becks ook de Spaanstalige bevolking in Miami te enthousiasmeren voor het voetbal.

De 33-jarige Silva staat al sinds 2010 onder contract bij Manchester City, waar hij vier keer kampioen werd en twee keer de won. Met het Spaanse elftal werd hij twee keer Europees kampioen en eenmaal wereldkampioen.