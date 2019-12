'Datum voor presentatie van Ibrahimovic in Serie A is reeds bekend'

Er wordt momenteel veelvuldig gespeculeerd over de toekomst van Zlatan Ibrahimovic.

lijkt de voornaamste kandidaat te zijn om de Zweedse spits, die na zijn vertrek bij Los Angeles Galaxy zonder club zit, binnen te hengelen. De Corriere della Sera schrijft dat i Rossoneri met 15 december zelfs al een datum hebben waarop ze Ibrahimovic wensen te presenteren.

AC Milan viert over twee weken zijn 120-jarig bestaan en hoopt Ibrahimovic als speciale gast op dit jubileumfeest te mogen verwelkomen. Voor die tijd moet de Italiaanse club er echter nog wel zien uit te komen met de 38-jarige spits, daar zijn salariseisen forser zijn dan wat i Rossoneri kunnen bieden. Bij AC Milan hoopt men dat Ibrahimovic vanwege het sentiment bereid is om genoegen te nemen met een lager salaris.

Tuttosport schrijft dat Ibrahimovic een contract voor achttien maanden kan ondertekenen bij AC Milan. In die verbintenis worden voor beide partijen opties opgenomen om de samenwerking al na een halfjaar te kunnen beëindigen, als men tot de conclusie komt dat het niet bevalt.

Naast AC Milan zouden ook en in de markt zijn voor Ibrahimovic, evenals verschillende clubs buiten Italië.

"We hebben tien dagen geleden met Ibrahimovic gesproken en dat is het. Laten we afwachten wat er gaat gebeuren", zei Bologna-trainer Sinisa Mihajlovic afgelopen vrijdag.

"Hij is geïnteresseerd. Als hij zou komen, zou hij dat voor mij en onze verstandhouding doen. Maar er spelen ook andere aspecten mee. Hij zal me in ieder geval bellen voordat hij zijn beslissing maakt, ongeacht waar hij voor kiest. Dit zal in ieder geval niet voor 10 december zijn, dus alles staat nu op stand-by."