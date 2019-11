"Dat zal niet meer veranderen, Koeman heeft 25 man in zijn hoofd"

Het Nederlands elftal is erin geslaagd om zich te kwalificeren voor het EK van volgend jaar.

Het doelpuntloos gelijkspel in Belfast tegen Noord-Ierland was voldoende voor kwalificatie. Dick Advocaat ging als bondscoach van Nederland, Zuid-Korea en Rusland naar verschillende eindtoernooien en weet daarom hoe belangrijk de voorbereiding is.

Hij denkt dat de aanloop naar het EK de leukste en meest interessante periode is voor bondscoach Ronald Koeman. Nadat Oranje ontbrak op het EK van 2016 en WK van vorig jaar, slaagde Koeman erin om zich met Nederland te plaatsen voor de eindronde van 2020.

"Voor de hele staf is het geweldig als je deelname aan een EK of WK binnen hebt", legt Advocaat uit in gesprek met De Telegraaf. Volgens de -trainer is de loting en de voorbereiding die volgt een interessante periode.

"Je gaat je programma voorbereiden voor het hele toernooi en de aanloop. Hotels en complexen bekijken. Voor het WK in de Verenigde Staten in 1994 ging ik met Jan Huybrechts een week door Amerika reizen om alle complexen en hotels te zien."

"Als coach wilde ik daar bij betrokken zijn. Het is hartstikke belangrijk voor de hele groep", meent Advocaat, die de kans klein acht dat Koeman op weg naar het EK nog andere spelers gaat scouten. De ervaren trainer verwacht dat de bondscoach de selectie al in zijn hoofd heeft.

"Er zijn een of twee spelers waar je over twijfelt. Het grootste deel staat vast en ken je goed. Dat zal niet meer veranderen. Ronald Koeman heeft 25 man in zijn hoofd en daar moeten er dus alleen nog een paar van afvallen", aldus Advocaat, die niet verwacht dat Koeman nog gaat experimenteren.

"Qua systeem verander je niet meer. Ik deed het tenminste niet en Ronald is ook een trainer die vasthoudt aan een bepaald systeem. Hij zal best nog wel een paar dingen testen, maar waarmee moet hij nu werkelijk experimenteren?"

"Dan praat je over Marten de Roon of Davy Pröpper op het middenveld. Ik denk niet dat Ronald de boel nog verandert." Volgens Advocaat is het belangrijk om spelers 'fris aan de start' te krijgen voor het EK. Hard trainen op weg naar een eindtoernooi is volgens hem zinloos.

"Ze zijn allemaal aan het eind van een seizoen. Dat is voor de meesten heel zwaar geweest. Je hoeft die spelers geen extra conditie meer te geven. Je moet een plan opstellen waardoor ze met jouw trainingen fris en fit zijn."

Het gevaar tijdens het EK schuilt volgens Advocaat in de organisatie, het reizen en het verblijf. "Kijk, deze spelers zijn bij , en het allerbeste gewend. Ze werken in een superprofessionele omgeving."

"Als ze dan bij het nationale team komen, moet het minstens zo goed zijn. Eigenlijk nog beter. Hotels, de medische staf en alle faciliteiten moeten top zijn."