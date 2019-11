"Dat verschil is nu veel groter dan het verschil tussen Ajax en Bayern"

Erik ten Hag werd deze week nadrukkelijk gelinkt aan Bayern München en dat kwam niet als een verrassing.

Ten Hag werkte in het verleden twee jaar als trainer van het tweede elftal van . De oefenmeester liet maandag echter weten in ieder geval het seizoen af te zullen maken bij , waardoor de club niet hoeft te vrezen voor een tussentijds vertrek. Valentijn Driessen sluit niet uit dat Ten Hag aankomende zomer alsnog die kant op gaat.

"Ik had wel verwacht dat hij het seizoen sowieso zou afmaken bij Ajax", vertelt de chef voetbal van De Telegraaf voor de camera van Veronica Inside . "Eerder is hij natuurlijk wel weggelopen bij , maar daar had hij bepaalde afspraken over. Ik denk dat Ajax ook van een heel andere status is tegenwoordig. Dat komt mede door hem en een aantal geweldige aankopen."

Ten Hag won vorig jaar de dubbel met de Amsterdammers, terwijl ook de halve finale van de werd bereikt. In het huidige seizoen is Ajax met overwinningen op OSC en , en een nipte thuisnederlaag tegen , opnieuw goed begonnen aan het Europese avontuur: "Ajax behoort tot de top van Europa. Bayern hoort daar ook bij, maar het verschil tussen FC Utrecht en Ajax is op dit moment veel groter dan tussen Ajax en Bayern."

Driessen denkt wel dat Ten Hag afspraken heeft gemaakt met zijn werkgever over een eventueel vertrek: "Misschien geen tussentijdse afspraken, maar na een jaar. Ten Hag wilde niet zeggen of er contact is geweest met Bayern. Maar natuurlijk is er contact geweest."

De journalist gaat ervan uit dat Der Rekordmeister zich in de afgelopen dagen gemeld heeft bij het kamp-Ten Hag: "Ze kennen hem. Hij is een kind van de club. Het zou heel slecht zijn als Bayern geen contact met hem zou opnemen. Zeker omdat hij het uitstekend heeft gedaan bij Ajax tot dusver."