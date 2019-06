"Dat maakt dat alleen Ajax, PSV en Feyenoord nog kunnen toeslaan"

Het WK Onder-20 in Polen kent met Oekraïne en Zuid-Korea twee verrassende finalisten.

"Als Oekraïne ook de finale wint, dan is het een week feest in het land", voorspelt Henk van Stee in het Algemeen Dagblad . De technisch directeur van was jarenlang het hoofd van de jeugdopleiding van Shakhtar Donetsk.

Waar in het verleden spelers als Luís Figo, Lionel Messi, Sergio Agüero en Paul Pogba het jeugd-WK wisten te winnen, zal de beker dit jaar omhoog worden gehouden door spelers die minder in het oog springen. Van Stee is verrast door het succes van de talenten uit Oekraïne, maar weet als geen ander dat er veel talent rondloopt in het land waar hij geruime tijd werkzaam was. "Er is altijd talent, de mentaliteit bij al die gasten is geweldig. Ze willen echt iets bereiken, werken ontzettend hard om beter te worden."



"Er lopen in die ploeg spelers die in de een sensatie zouden kunnen worden", vervolgt Van Stee. "Maar ze moeten als niet-EU-speler verplicht veel geld verdienen (minimaal 422.000 euro, red.). Dat maakt dat eigenlijk alleen , en nog kunnen toeslaan. Als je die jongens haalt, moet het eigenlijk meteen voor de basiself zijn."



Van Stee ziet meerdere nadelen bij het aantrekken van spelers van buiten de Europese Unie. "Heimwee ligt altijd op de loer, zeker als ze eerst lange tijd een bijrol moeten vervullen. En er is vaak een taalprobleem. Voor Sparta is het gewoon niet mogelijk om die gasten te halen, al ben ik al zo vaak getipt over spelers met enorme mogelijkheden. Die jongens willen graag naar de Eredivisie."