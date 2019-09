"Dat is zeker niet de reden geweest dat ik bij Ajax ben vertrokken"

In de schaduw van Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong verliet Lasse Schöne Ajax in de afgelopen transferperiode.

De door Genoa opgepikte middenvelder praat met Showtime over de totstandkoming van de transfer en waarom hij uiteindelijk voor de heeft gekozen.

"Het was niet gepland dat ik Ajax zou verlaten, het kwam eigenlijk een beetje op ons pad", blikt Schöne terug op zijn vertrek bij de regerend landskampioen uit Amsterdam. "Ik heb vaker gezegd dat ik serieus naar een club zou willen kijken als ik daar een goed gevoel bij zou hebben. Dit was het moment om een keer te kijken." De 33-jarige middenvelder kwam uiteindelijk een tweejarig contract met Genoa overeen.

In de voorbereiding op het nieuwe seizoen speelde Schöne geregeld met het beloftenelftal van Ajax mee, maar dat is niet de reden geweest dat hij nu in Italië speelt. "Ik principe was ik het gewend, ik heb altijd voor mijn plaats moeten vechten. Maar dat ik niet bereid zou zijn om voor mijn plek te vechten is zeker niet de reden geweest."

Een toekomstige terugkeer bij Ajax sluit de routinier niet uit. "Je weet nooit wat er gaat gebeuren, maar gelukkig ga ik nog even doorvoetballen. Ik voel me fit."

Het zegt Schöne wel iets dat veel Ajax-supporters het jammer vinden dat hij nu elders speelt. "Daar ben ik wel trots op, dat de mensen zo reageren", aldus de voormalig Ajacied, die zelf ook met gemengde gevoelens uit Amsterdam is vertrokken.

"Ajax is mijn club geworden, dat steek ik niet onder stoelen of banken. Ik vind het ook ontzettend jammer om Ajax te verlaten, maar ik denk wel dat dit het juiste moment was." Schöne stond zeven seizoenen onder contract bij Ajax en speelde verder in Nederland voor sc , en .