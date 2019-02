"Dat is waar Real Madrid een probleem heeft"

Luis Milla zegt dat Real Madrid "een probleem" heeft nadat Gareth Bale besloot Lucas Vázquez te negeren na zijn doelpunt tegen Levante.

De aanvaller benutte zondag een strafschop in de 2-1 zege van Real Madrid, een resultaat dat de club op titeljacht hield achter rivaal Barcelona. Bale haalde de krantenkoppen nadat hij Vázquez negeerde en een felicitatie-gebaar wegwuifde van de Spaanse buitenspeler nadat hij met succes de strafschop had benut.

"Hij heeft een driftbui gehad, het is een vreselijke fout van de speler. Ik stel me voor dat Bale Lucas Vázquez al om vergeving heeft gevraagd. Elk voetbalteam, professioneel of niet, kan het zich niet permitteren om een slecht imago te projecteren", vertelt Milla in gesprek met Goal .

"Een team werkt met gedeelde waarden en dat gebaar maken tegenover zoveel mensen druist in tegen de solidariteit van alles. Het probleem is dat het de ene fout is na de andere - we hebben het al gezien in het Wanda Metropolitano."

"Het wekt de indruk dat hij een speler is die geen connectie heeft met zijn teamgenoten en dat is waar Real Madrid een probleem heeft. Ze willen een beeld van een superieur team projecteren, maar dan doet een speler zoiets."

"Ik vind het jammer en begrijp dat jonge spelers fouten maken, maar het is erg slecht voor het imago van de club omdat het een gebrek aan respect toont voor je teamgenoten, vooral Vázquez. Het is een onderwerp dat van binnenuit moet worden opgelost. Er moet meer bewustzijn zijn."

Lees beneden verder

Het is niet het enige teken van het kennelijke gebrek aan chemie van Bale met het team, aangezien de 29-jarige aanvaller is afgeschilderd als een eenling in de kleedkamer van Real Madrid.

Marcelo, die zijn locker naast Bale heeft, beweerde dat de 29-jarige alleen Engels spreek, wat suggereert dat het moeilijk is om met hem te communiceren, waar Thibaut Courtois stelde dat Bale een teammaaltijd oversloeg omdat het "te laat in de nacht was"."

Bale speelt sinds 2013 voor Real, dat hem destijds overnam van Tottenham Hotspur, en maakte 101 doelpunten in 220 wedstrijden voor de club. Hij won in de periode vier Champions League-titels, werd landskampioen en won eenmaal de Copa del Rey.