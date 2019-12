"Dat is iets wat Ten Hag, wél een toptrainer, nog niet op zijn cv heeft staan"

Direct na de 3-2 nederlaag op bezoek bij sc Heerenveen nam Leonid Slutsky ontslag als trainer van Vitesse.

De Arnhemmers verloren de laatste vijf competitiewedstrijden op rij, waarna de Russische oefenmeester afgelopen vrijdag zijn conclusies trok. Hugo Borst noemt Slutsky in zijn column in het Algemeen Dagblad een 'rare snuiter'.

Borst haalt het interview van Bryan Linssen na het duel in aan, waar de aanvaller zichtbaar geëmotioneerd Slutsky 'goudeerlijk' en 'superlief' noemde. "Of hij ook tactisch inzicht had, misschien een Lobanovski-achtige voetbalvisie had, we zullen het nooit weten."

"In al die interviews ging het steeds over die kat in die boom van die lekkere buurvrouw en dat hij, Leonid, toen uit die boom pleurde. De olijke Rus zat zelfs bij Eva en bij Ivo, iets wat Erik ten Hag, wél een toptrainer, nog niet op zijn cv heeft staan."

verloor de laatste vijf competitiewedstrijden en Borst vindt dat 'niet zo raar' met het 'luie middenveld', dat in Friesland bestond uit Riechedly Bazoer, Matús Bero en Keisuke Honda.

"Dat hij recidivistje Bazoer onlangs in genade aannam, meteen een basisplaats gaf, dat was het moment dat ik hem afschreef. Een echte Rus kent geen genade met ongedisciplineerde, ongeleide projectielen. Bazoer doet alleen iets als hij de bal heeft, dat bleek in Heerenveen ook weer eens."

"Ik mis Slutsky, niet in de laatste plaats omdat we nu Edward Sturing dreigen te krijgen als trainer van Vitesse", stelt Borst, die Slutsky een 'rare snuiter' noemt en niet uitsluit dat hij al die tijd een 'act' heeft opgevoerd.

"Niet superlief, niet goudeerlijk. Hij ijsbeert niet, hij zit gewoon. Een man die niemand aan het lachen maakt, zo iemand met een Instagram-account met acht volgers, zo'n voetbaltrainer die heel de tijd over voetbal praat. Sturing, daar zijn we lekker mee."