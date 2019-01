"Dat Ajax PSV niet inhaalde is meer Tadic' schuld dan die van Lamprou"

Kostas Lamprou was zondag de gebeten hond bij het 4-4 gelijkspel van Ajax tegen sc Heerenveen.

Omdat André Onana niet fit genoeg was om aan de aftrap te verschijnen, werd een beroep gedaan op de Griekse keeper. Na afloop van het duel was er veel kritiek op het spel van Lamprou. Hugo Borst vindt dat Dusan Tadic een grotere negatieve rol had in het dure puntverlies van de ploeg van trainer Erik ten Hag in de strijd om het kampioenschap.

Lamprou kreeg weliswaar vier doelpunten om zijn oren, vlak voor tijd had hij een cruciale redding in huis toen Arber Zeneli alleen op hem af kwam stomen. "Er werden veel fouten begaan in het weekeinde", schrijft Borst maandag in zijn column voor het Algemeen Dagblad . "De grootste vanaf elf meter door Dusan Tadic. Had-ie zijn penalty verzilverd (van 3-1 naar 4-1), dan was het verzet van Heerenveen gebroken en was Ajax nu koploper van de Eredivisie geweest. Dat Ajax gisteren PSV niet inhaalde is meer Tadic' schuld dan die van Lamprou. Omdat Tadic een grote meneer is en Lamprou een kleine vis."



Borst is van mening dat Ajax een betere kans op een overwinninng had gehad met Onana op doel. "Kostas Lamprou is een matige keeper zonder reikwijdte. André Onana had alle doelpunten (vier!) van Heerenveen tegengehouden", aldus Borst. "Maar ja, de uitstekende eerste keeper van Ajax was ziek. Kostas Lamprou stond op doel. Zijn positiespel was niet goed en hij miste cruciale lengte."



Lamprou werd viermaal gepasseerd tegen Heerenveen. Hij vindt dat hij alleen bij het derde doelpunt in de fout ging. "De 3-3 had ik kunnen tegenhouden", reageert de keeper in De Telegraaf . "Bij de 4-4 van Kik Pierie draait de hoekschop uit, precies over twee spelers voor mij. Ik had geen tijd meer om naar voren te komen, terwijl die bal daar laag valt. Het mag niet gebeuren dat Pierie hem intikt."