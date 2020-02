Darryl Lachman verlaat PEC Zwolle en Nederland definitief

Darryl Lachman zal niet meer in het shirt van PEC Zwolle te bewonderen zijn.

Hapoel Ra'annana bevestigt woensdag via de officiële kanalen dat de verdediger overkomt van de Eredivisionist. Lachman heeft een contract tot het einde van het seizoen getekend bij de club uit Israël. Hapoel Ra'annana heeft de optie om de verbintenis met een jaar te verlengen.

Ook heeft de transfer van Lachman bevestigd. De dertigjarige verdediger speelde twee periodes in de hoofdstad van Overijssel. In zijn eerste periode won hij het kampioenschap van de Eerste Divisie en twee jaar later de TOTO .

Na omzwervingen bij , Sheffield Wednesday, en kwam de verdediger in 2018 terug in Zwolle.

In totaal kwam hij tot 140 optredens voor de Eredivisionist. Dit seizoen kwam de international van Curaçao tot 15 wedstrijden voor PEC Zwolle. "De club wenst Lachman veel succes in Israël en bij het verdere verloop van zijn carrière", zo meldt men op de clubsite.

Naar verluidt incasseert PEC Zwolle geen transfersom voor Lachman, die nog tot komende zomer vastlag.