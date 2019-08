Dante's piek - Veteraan steelt de show in het openingsweekend van de Ligue 1

Edinson Cavani, Kylian Mbappé en Angel di Maria maakten ook een sterke indruk nu de Franse competitie dit weekend weer van start is gegaan.

Nadat men vorig seizoen als zevende eindigde in de , is de verwachting dat Patrick Vieira's Nice het dit jaar moeilijk gaat krijgen om die prestatie te evenaren.

Halverwege een overname zijn de transferzaken op een laag pitje komen te staan en daardoor greep de club naast een opvolger van Mario Balotelli, die in januari al vertrok.

Daardoor heeft Vieira nu geen topaanvaller om op te vertrouwen, maar achterin staat nog wel iemand die hij om een boodschap kan sturen. De 35-jarige Dante speelde een grote rol in de zwaarbevochten 2-1 zege op .

De oud-speler van speelt nu misschien wel het beste voetbal uit zijn carrière en de defensieve statistieken van Nice staven deze bewering.

Hij zag er weliswaar een beetje roestig uit toen de bezoekers zaterdag gelijk maakten, maar de dertienvoudig international van Brazilië stond er toen het echt nodig was.

Nice toonde de meeste aanvalslust, maar deed dat eigenlijk pas nadat Amiens tot een tiental was gereduceerd met de rode kaart voor Eddy Gnahore.

De vooral defensief sterke ploeg is het niet gewend om ten aanval te trekken, maar Christophe Herelle had hen enigszins gelukkig op voorsprong gezet met een frommelgoal.

Chadrac Akolo maakte na rust koeltjes gelijk en daarmee leek de eindstand bereikt, ware het niet dat Dante in de vijfde minuut van de blessuretijd toesloeg vanuit een corner.

Met het vieren van de goal trok hij zijn shirt uit om te laten zien hoe blij hij was dat de ploeg het tij na een zomer vol dramatische resultaten tijdig wist te keren.

"Ik wil me verontschuldigen voor de gele kaart. Ik moet een voorbeeld zijn, maar ik ontplofte van vreugde", aldus de Braziliaan kort na afloop van het duel.

Waar Nice een heel moeizame zege boekte, had regerend kampioen geen enkele moeite met (3-0). Steraanvallers Edinson Cavani, Kylian Mbappé en Angel Di Maria kwamen allen tot scoren.

Lyon startte vrijdag ook al uitstekend met een strakke 0-3 zege op . Lucas Tousart werd door statistiekenbureau Opta beoordeeld met een 91,4 in de Performance Index, hetgeen hem een derde plek in het weekoverzicht oplevert.

In de index krijgen alle spelers van de hoogste Franse afdeling een cijfer tussen de 0 en 100 voor hun verrichtingen en deze week staat er een Nederlander in de top 10: Memphis Depay.

De winnaar van deze week speelt voor Angers. Die ploeg staat niet per se bekend om flitsend voetbal, maar in twaalf minuten tijd legden ze toch de basis voor een 3-1 zege op .

Debutant Mathias Pereira Lage stal de show, want hij is de eerste speler sinds Neymar in 2017 die in zijn eerste Ligue 1-wedstrijd meteen een assist geeft en het net weet te vinden.

Hij krijgt een 97,2 voor zijn optreden en dat is net iets hoger dan -debutant Victor Osimhen, die geldt als opvolger van Rafael Leao. De Nigeriaan toonde veel potentie door beide goals te scoren bij de 2-1 zege op .

In Stade Velodrome kende André Villas Boas een pijnlijke dag omdat zijn Marseille werd afgebluft door : 0-2. Spits Boulaye Dia scoorde en gaf een assist, waarmee hij beslag legde op plek 4 in de Performance Index.

De beste doelman van dit weekeinde is Romain Salin, die bij leek af te stevenen op een plek als tweede doelman, maar nu toch aanspraak lijkt te maken op een vaste basisplaats.

Tegen mocht hij starten omdat concurrent Edouard Mendy nog niet geheel fit is en Salin liet zich gelden met een gestopte strafschop en diverse spectaculaire reddingen, die een 1-0 over de streep trokken.

Subtoppers en kenden ook ieder een degelijke start van het seiozen, terwijl promovendus Brest tevreden mag zijn met een 1-1 gelijkspel tegen .