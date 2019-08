Danny Welbeck tekent contract en blijft actief in de Premier League

Danny Welbeck vervolgt zijn loopbaan bij Watford, zo communiceert de Engelse club woensdagmiddag via de officiële kanalen.

De 28-jarige aanvaller kwam zonder problemen door de medische keuring en tekende daarna een meerjarig contract bij the Hornets. Welbeck had een transfervrije status na zijn vertrek bij .

Welbeck zette in het shirt van zijn eerste stappen in het betaald voetbal. In de zomer van 2014 koos de 42-voudig international van Engeland voor een overstap richting Arsenal, dat circa 21 miljoen euro overmaakte naar the Red Devils.

De aanvaller kreeg in Londen te maken met enkele zware blessures, maar kwam desondanks tot 32 doelpunten en 15 assists in 126 wedstrijden. Daarnaast veroverde Welbeck tweemaal de met the Gunners.

Mede door het aanhoudende blessureleed besloot Arsenal deze zomer om een punt te zetten achter de samenwerking met Welbeck.

De club van Daryl Janmaat versterkte de selectie eerder deze transferperiode met Craig Dawson, João Pedro, Sam Dalby en Tom Dele-Bashiru. begint aankomende weekeinde aan het nieuwe seizoen in de Premier League.

De verliezend FA Cup-finalist van afgelopen seizoen krijgt zaterdag bezoek van . Het is nog niet bekend of Welbeck dan al zijn debuut kan maken voor het elftal van manager Javi Gracia.