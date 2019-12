Danny Buijs accepteert schorsing na tirade richting Joey Kooij

Danny Buijs zit donderdag niet op de bank van FC Groningen tijdens het bekerduel met FC Utrecht.

De trainer is voor één wedstrijd geschorst naar aanleiding van zijn rode kaart in het uitduel met van zaterdag. De straf komt overeen met het schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal, dat door Groningen en de trainer is aanvaard.

Assistent-trainer Adrie Poldervaart zal donderdag in het Hitachi Capital Mobility Stadion de honneurs waarnemen. Buijs mag zich niet begeven in de kleedkamer of technische zone en mag evenmin contact hebben met het team voor en tijdens de wedstrijd. Bovendien mag hij na afloop van de wedstrijd geen persconferentie geven.

Buijs werd tegen ADO (1-1) tien minuten voor tijd naar de tribune verwezen door scheidsrechter Joey Kooij. Hij werd 'het bewust verlaten van de instructiezone om ontevredenheid te tonen en/of in discussie te gaan met een wedstrijdofficial' ten laste gelegd. Buijs was onder meer boos over een rode kaart van Deyovaisio Zeefuik, na een vermeende elleboogstoot aan Aaron Meijers.

De aanklager betaald voetbal heeft Buijs uiteindelijk gelijkgegeven wat betreft de rode kaart, want maandag werd al besloten om de prent voor Zeefuik te seponeren.

Men is tot de conclusie gekomen dat dat het besluit 'niet wettig en overtuigend is bewezen'. Het betekent dat Zeefuik 'gewoon' mee kan doen in de laatste duels van het kalenderjaar.