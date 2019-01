Danjuma gevleid: "Een van de grootste clubs van de wereld"

Arnaut Danjuma Groeneveld speelt pas sinds de zomer bij Club Brugge, maar er zou weleens een snel einde aan zijn dienstverband in België kunnen komen.

AC Milan heeft namelijk zijn oog laten vallen op de aanvaller en heeft zich zelfs al officieel gemeld in Brugge. I Rossoneri bereiden op dit moment een bod voor, waarna er verder gekeken zal worden.



De 21-jarige Danjuma laat in een reactie aan het Algemeen Dagblad in ieder geval weten gevleid te zijn: "AC Milan is een van de grootste clubs van de wereld. Als speler is het meer dan logisch dat je van zo'n interesse gecharmeerd bent. Wat de clubs met elkaar bespreken, weet ik niet. Ik ben momenteel speler van Club Brugge, dus hier ligt mijn focus en nergens anders."



"De voorzitter van Club Brugge weet hoe ik erover denk: hij kent mijn standpunt", sluit hij af. Danjuma maakte afgelopen zomer voor een miljoen euro de overstap van NEC naar Brugge en de aanvaller maakte daarna een stormachtige ontwikkeling door. De vleugelspits kwam voordat blessureleed voor een gedwongen pauze zorgde tot vijf doelpunten in vijftien wedstrijden en maakte in oktober ook zijn debuut voor het Nederlands elftal.



Club Brugge heeft inmiddels bevestigd dat AC Milan zijn interesse kenbaar heeft gemaakt, maar benadrukt ook dat er meer clubs in de markt zijn voor Danjuma. De Belgische topclub heeft daarnaast de intentie om de selectie intact te houden, aangezien het nog volop verwikkeld is in de titelstrijd en ook Europees nog meedoet.