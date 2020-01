'Dani Olmo is voor maximaal 45 miljoen op weg naar nieuwe club'

Dani Olmo gaat verkassen naar RB Leipzig, zo weten Sportske Novosti en AS donderdag te melden.

De begeerde middenvelder van Dinamo Zagreb had de clubs voor het uitkiezen, maar zou nu opteren voor een dienstverband bij de Duitse topclub. Naar verluidt is er minimaal dertig miljoen euro gemoeid met de transfer.

Volgens AS betaalt Leipzig dertig miljoen, een bedrag dat middels variabele bonussen kan oplopen met nog eens vijftien miljoen. De spelmaker zal voor vijfenhalf jaar tekenen bij de huidige koploper van de .

Olmo heeft al afscheid genomen van zijn teamgenoten van Dinamo Zagreb en is nu naar verluidt onderweg naar Duitsland. Leipzig troeft met de transfer onder meer en af.

Beide Spaanse topclubs zaten achter de middenvelder aan, maar wilden volgens de berichtgeving niet voldoen aan de vraagprijs.

Olmo wilde zelf graag naar Leipzig verkassen, mede omdat de club nog actief is in de . In februari neemt de club het in een tweeluik op tegen .

Olmo was gebrand op Champions League-voetbal nadat Dinamo Zagreb vorig jaar Europees werd uitgeschakeld in Groep C van het miljardenbal.

De 21-jarige middenvelder wil graag in beeld blijven bij bondscoach Luis Enrique van Spanje in aanloop naar het EK deze zomer.

Olmo ligt momenteel nog tot de zomer van 2021 vast bij de Kroatische club.