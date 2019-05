Dani Alves vervangt Neymar als captain van Brazilië op de Copa América

Bondscoach Tite heeft besloten dat Neymar niet langer de captain mag zijn en gunt de aanvoerdersband aan zijn PSG-ploeggenoot Dani Alves.

In eigen land treedt Brazilië volgende maand aan op de Copa América en -vedette Neymar is zijn status als aanvoerder kwijt. In september 2018 liet Tite nog weten dat Neymar de vaste captain zou worden, maar wordt nu vervangen door de 36-jarige rechtsback. In een communique laat de Braziliaanse voetbalfederatie weten dat Neymar het slechte nieuws zaterdag al te horen had gekregen van de bondscoach.

De aankondiging komt aan het einde van een turbulent seizoen van de flamboyante aanvaller. Hij vierde weliswaar het kampioenschap met PSG, maar viel meerdere keren op met slecht gedrag. Zo sloeg hij een supporter van de tegenstander toen PSG vorige maand in de finale van de Coupe de France ten onder ging tegen . Het kwam hem op een schorsing van drie duels te staan en trainer Thomas Tuchel liet weten dat Neymar niet de toekomstige aanvoerder van PSG is.

De Braziliaanse ster scoorde 23 goals in alle competities, terwijl hij toch lange tijd geblesseerd was aan zijn voet. Met vijftien competitietreffers eindigde hij op de vierde plek in het topscorersklassement van de LIgue 1. Diezelfde blessure voorkwam in 2018 ook dat Neymar een heldenrol kon pakken op het WK van Brazilië. De druk van de hele natie rust al jaren op zijn schouders, maar verder dan de kwartfinale kwam men niet in Rusland.

Brazilië is bij de Copa América in eigen land ingedeeld bij Bolivia, Peru en Venezuela. Het gastland opent het toernooi op 14 juni in tegen Bolivia. De Goddelijke Kanaries hebben al achtmaal beslag gelegd op het kampioenschap van het continent.