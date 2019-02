Dani Alves: "Tijd dat we onze maagdelijkheid in dit toernooi kwijtraken"

De Braziliaanse rechtsachter geeft aan dat de Franse kampioen mikt op de eindzege nadat Manchester United op imposante wijze werd verslagen.

Dani Alves is van mening dat Paris Saint-Germain de Champions League moet winnen nadat Presnel Kimpembe en Kylian Mbappé voor een uiterst riante uitgangspositie hebben gezorgd op Old Trafford. Die marge mag PSG niet meer laten glippen als de return van de achtste finale op 6 maart wordt afgewerkt in de Franse hoofdstad.

De steenrijke club domineert al jaren in de Ligue 1, maar de eigenaren smachten naar Europees succes. Tot dusverre is het nog nooit gelukt om de Champions League te winnen en Dani Alves sprak na afloop dezelfde wens uit, al is dat niet het enige doel, aldus de Braziliaan.

"Nee. Dat is niet het enige wat we nastreven. Ons doel is om alle competities te winnen. Dáár werken we elke dag voor. Om onze doelen te bereiken, of dat nu in de beker, de Ligue 1 of de Champions League is. Maar als we dat toernooi kunnen winnen, zouden we er erg blij mee zijn. Het wordt tijd we onze maagdelijkheid in dit toernooi kwijtraken en daar werken we hard aan."

We take a 2-0 lead to the second leg at the Parc des Princes on March 6! #MUPSG #AllezParis pic.twitter.com/z2l3zQqqRK — Paris Saint-Germain (@PSG_English) February 12, 2019

Tegenstander Manchester United had al elf duels op rij niet verloren sinds interim-trainer Ole Gunnar Solskjaer in december het roer overnam van José Mourinho. Tegen PSG was echter geen kruid gewassen. De Engelsen kregen voor het eerst een nederlaag met meer dan 1 goal verschil te verwerken op het eigen Old Trafford.

Dat geeft Dani Alves nog meer vertrouwen dan hij al had. "Ik ben niet bang voor een comeback, want je kunt niets bereiken als je angstig bent. Je moet het verleden het verleden maken en je eigen geschiedenis schrijven. Dus als we de volgende ronde willen halen, moeten we doen wat we vandaag deden. Manchester United heeft een geschiedenis zoals wij die nog niet hebben in dit toernooi. Daarom moeten we scherp blijven om ons doel te bereiken."

Clubeigenaar Nasser Al-Khelaifi is alvast vol lof over de ploeg. "We zijn erg gelukkig en trots op het team, de coach en de fans. Het is een magische avond", aldus de voorzitter. "We hebben karakter getoond, want het is niet makkelijk om hier te spelen. In termen van moraal zitten we nu aan de top. We hebben nu 90 minuten gespeeld. De wedstrijd is nog niet gewonnen, want er volgt nog een duel op 6 maart. Dan moeten we winnen."