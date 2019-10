Dani Alves: "Neymar heeft de gevoeligheid van een kind"

Neymar moet zijn manier van doen veranderen om te worden behandeld met het respect dat hij verdient, zo stelt Dani Alves.

Neymar is door zijn gedrag in de afgelopen maanden regelmatig in de schijnwerpers komen te staan, met name toen hij te laat terugkeerde voor de voorbereiding bij Paris Saint-Germain. De aanvaller probeerde daarmee een transfer naar te forceren.

"Soms trekt hij zich terug om een bepaald soort gevoel niet te genereren", vertelt Alves in gesprek met SporTV .

"Neymar is een zeer gevoelig persoon. Neymar wordt door veel dingen beïnvloed en soms zijn veel van die onrechtvaardig. Neymar heeft de gevoeligheid van een kind. Maar Ney is geen kind, nee. Hij is een man."

"Mensen moeten Neymar leren te respecteren. De Ney van het Braziliaanse team respecteert de mensen niet. Hij staat bekend als de buitenstaander en mensen respecteren dat niet."

Zijn acties hebben hem in het verleden veel kritiek opgeleverd, waar de voormalige Braziliaanse international Walter Casagrande hem in februari 2018 als 'verwend' bestempelde.

"Ney heeft al gewonnen in het voetbal, zodat hi kan praten en zeggen wat hij wil", betoogt Alves. "Er zijn veel mensen die blijven praten, reageren en niets hebben gewonnen. Daarom wil ik dat hij zichzelf profileert. Als ze iets zeggen dat niet klopt, of het Casagrande of iemand anders is, moet je voor jezelf opkomen."

"Vandaag de dag is hij de belangrijkste Braziliaanse voetballer en Neymar behoort tot de top van het voetbal. Hij moet een standpunt innememen omdat hij zich op een plaats bevindt waar hij zichzelf moet positioneren en mensen moeten begrijpen wie Ney is, hoe hij denkt, en ze moeten Neymar leren leren en respecteren."

Neymar moet het volgens de rechtsback van São Paulo niet alleen voor zichzelf doen. "Ney heeft een verantwoordelijkheid sinds hij een rolmodel werd voor kinderen, voor andere atleten. Als je die verantwoordelijkheid begint te nemen, kun je ze niet teleurstellen. Dan moet je een standpunt innemen."