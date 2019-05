Dani Alves: "Messi is nog steeds de enige onaantastbare persoon"

De uitschakeling van Barcelona tegen Liverpool in de Champions League doet niets af aan de status van Lionel Messi, stelt Dani Alves.

De Catalaanse grootmacht verdedigde afgelopen dinsdag op Anfield een 3-0 voorsprong uit de heenwedstrijd van de halve finale van het miljardenbal. In de return ging het echter volledig mis en de Engelsen wonnen met 4-0 en bereikten zodoende voor het tweede seizoen op rij de finale.

Na de uitschakeling ontstond er kritiek op het transferbeleid van , dat de laatste jaren de voorkeur lijkt te geven aan grote buitenlandse aankopen in plaats van te kiezen voor spelers uit de eigen jeugdopleiding. Dani Alves ziet de verandering ook.

"Als ik verhalen zie over hoe barcelona nu spelers koopt, kun je merken dat ze hun filosofie een beetje veranderen", vertelt de rechtsback van Paris Saint-Germain in gesprek met ESPN. "Barcelona ontwikkelde altijd zijn eigen spelers. Ze veranderden hun stijl niet, ze legden spelers vast voor specifieke posities."

"Nu is het gevoel dat ze te actief zijn op de transfermarkt. Maar ik denk ook dat kritiek opportunistisch is. Na de uitschakeling is het gemakkelijk om les te geven. Je weet dat Barcelona nog steeds graag de bal heeft en goede passes geeft. Het maakt niet uit wie er komt of gaat, dat is hun identiteit."

De Braziliaan neemt het op voor zijn voormalige ploeggenoot Messi, de meest succesvolle speler die de opleiding van La Masia doorliep. "Ik denk nog steeds dat de enige onaantastbare persoon in het voetbal Messi is vanwege wat hij betekent voor de sport."

"Zelfs als het niet goed gaat, presteert Leo altijd prima. Maar dit is een teamsport en iedereen heeft zijn verantwoordelijkheid. Cristiano Ronaldo, Leo en Neymar krijgen de dekking wanneer het goed gaat met hun teams, maar ze moeten er ook altijd staan als het niet goed gaat."