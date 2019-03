Dani Alves lijkt nieuw PSG-contract te ontkennen

Paris Saint Germain's rechtsback Dani Alves lijkt berichten te ontkennen dat hij een nieuw contract heeft getekend bij de club.

Dindag werd er via verschillende media gesuggereerd dat de Braziliaan zich voor nog een seizoen had verbonden aan de regerend Frans landskampioen. De 35-jarige verdediger is nu bezig aan zijn tweede seizoen in Parijs, nadat hij de mogelijkheid liet liggen om in 2017 te tekenen bij nadat hij transfervrij vertrok bij Juvenuts.

Alves heeft nog een contract tot het einde van het seizoen in de Franse hoofdstad. De 107-voudig international zou naar verluidt een nieuwe verbintenis voor twee jaar willen ontvangen, maar reageerde hierop door de Braziliaan een contractverlenging voor één seizoen aan te bieden.

In ieder geval gebruikte Alves woensdag Twitter om speculatie te ontkennen, waar hij een twee stuurde met verschillende emoji's van een 'denkend gezicht' een emoji van een 'Pinnochio neus' een een lachende emoji. Alves kwam dit seizoen tot dusver in 21 wedstrijden binnen de lijnen voor PSG en gaf daarin vier assists.

Hij is niet de enige vereraan waarvan wordt gezegd dat hij bijna een akkoord heeft bereikt over een nieuw contract, waar Gianluigi Buffon binnenkort ook zijn contract met een jaar kan verlengen met een optie van nog een extra jaar.